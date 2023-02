Sexueller Angriff auf 24-Jährige in Hamburg – Zeugen dringend gesucht

Nach einem Sexualdelikt an der Charlottenburger Straße in Jenfeld sucht die Polizei Zeugen: Eine 24-Jährige war in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr auf dem Weg nach Hause, als sie von einem Unbekannten verfolgt wurde.

Er sei ihr laut Polizei nachgegangen und habe sie im weiteren Verlauf angesprochen. „Als der Mann unvermittelt sexuell übergriffig wurde, setzte sich die Frau zur Wehr, wodurch der Täter von ihr abließ und flüchtete“, sagte ein Polizeisprecher.

Sexueller Angriff in Hamburg: Mann trug schwarzen Hoodie und sprach sehr leise

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein, eine helle Hautfarbe, schwarze kurze Haare und eine normale Figur haben. Er trug einen schwarzen Hoodie mit einer schwarzen Denim-Jacke und dunklen Schuhen. Außerdem soll er sehr leise gesprochen haben.

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) übernahm die Ermittlungen. Die Beamten suchen Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)