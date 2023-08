Schon wieder: Zug bleibt auf offener Strecke stehen – 106 Passagiere müssen umsteigen

Erneut ist ein Zug in Hamburg auf offener Strecke liegengeblieben: Am Freitagmorgen mussten insgesamt 106 Passagiere die Regionalbahn 8 in Richtung Lübeck in Höhe der Rahlstedter Bahnhofsstraße verlassen.

Die Bahn wurde immer langsamer, kam letztlich gar nicht mehr vorwärts und blieb um 7.30 Uhr stehen. Der Grund: ein Stromausfall, der das System lahmlegte.

106 Passagiere steigen in Ersatzzug

Die Deutsche Bahn versuchte zunächst, das Problem intern zu lösen, musste dann aber Hilfe holen: Beamte der Bundes- und Landespolizei und der Feuerwehr kümmerten sich um die Sperrung der Strecke, ließen einen Ersatzzug kommen, um die 106 Passagiere sicher über die Schienen umsteigen lassen zu können. Mit rund zweistündiger Verzögerung ging es dann über Rahlstedt weiter bis zum Lübecker Hauptbahnhof.

Die Bundespolizei, zuständig für Vorfälle auf deutschen Bahnstrecken, geht nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Deutsche Bahn will nun klären, was den Stromausfall auslöste.

Erst am Montag war ein ICE kurz nach Fahrtbeginn im Bereich des Hamburger Hauptbahnhofs stehengeblieben. Die Fahrgäste mussten drei Stunden in dem Zug ausharren, bevor sie in einen Ersatzzug umsteigen konnten. Auch hier war ein technischer Defekt Auslöser für den Zwischenfall. (dg)