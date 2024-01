Umzugskartons voller Gras, Waffen und 50.000 Euro – Dealer fliegen auf

Der Polizei ist ein Schlag gegen den Drogenhandel in Hamburg gelungen: Die Beamten stellten am Donnerstag alleine in einem Fall rund 84 Kilogramm Marihuana sicher. Dazu kamen größere Mengen Kokain, ein Haufen Bargeld und scharfe Waffen.

Zivilfahnder wurden auf St. Pauli auf drei Männer aufmerksam, die Umzugskartons aus einem Transporter in einen Smart luden. Die Männer hätten sich einem Polizeisprecher zufolge auffällig verhalten. Daher habe man den Fahrer des Transporters (39) überprüft, vor dem insgesamt zehn Kartons standen. Inhalt: rund zehn Kilogramm Marihuana. „Der Mann wurde vorläufig festgenommen“, so der Sprecher. Genau wie seine zwei Begleiter im Alter von 29 und 31 Jahren.

Kiloweise Gras in Kartons

Auf Anregung der Staatsanwaltschaft wurden im weiteren Verlauf die Wohnungen der drei Verdächtigen durchsucht, ebenso der Transporter. Der Sprecher: „In dem Fahrzeug wurden weitere Umzugskartons mit circa 60 Kilogramm Marihuana gefunden.“ In den Wohnungen der Männer wurden weiteres Gras, um die 50.000 Euro Bargeld, Verpackungsmaterialien, eine Axt, eine Pistole, ein Säbel, zwei hochwertige Taschen und eine teure Uhr gefunden und sichergestellt. Zudem sei den weiteren Angaben nach der Smart als Tatmittel beschlagnahmt worden.

Das Drogendezernat (LKA 62) übernahm die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Die drei Männer kamen in U-Haft.

Zuvor waren Fahnder am Vormittag in Horn auf zwei Männer aufmerksam geworden, die offensichtlich mit Drogen handelten. Die Beamten verfolgten beide Männer, stoppen sie und fanden kleinere Mengen Kokain und 7500 Euro in bar. Die 31 und 30 Jahre alten Männer wurden festgenommen.

Auch die Wohnungen dieser Verdächtigen in Billstedt und Stellingen und ein in den Fokus geratenes Geschäft in Horn wurden durchsucht. Zudem erhärteten sich Hinweise auf einen weiteren Komplizen (44). Und erneut wurden die Beamten fündig: Sie stellten insgesamt rund 45.000 Euro, 650 Gramm Koks und 800 Gramm Haschisch sicher.

In dem Horner Geschäft habe sich laut Polizei ein Mann (33) „verdächtig“ verhalten. Er wurde daraufhin überprüft. Dabei fanden die Ermittler 9000 Euro. „Es wurde ein Strafverfahren wegen Geldwäsche eingeleitet“, so der Polizeisprecher. Während der 31-Jährige wieder entlassen wurde („keine Haftgründe“), kamen die drei anderen Männer in U-Haft. Die Entscheidung eines Richters über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus. (dg)