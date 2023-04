Portemonnaie geklaut: Schlägerei in Hamburger Einkaufszentrum

Die Polizei hatte am Samstagnachmittag in Harburg viel zu tun: Erst wurden die Beamten zu einer Schlägerei mit Taschendieben ins Phoenix-Center gerufen. Wenig später soll dann ein Taxi-Gast auf Fahrer und Mitfahrerin eingeprügelt haben. Insgesamt wurden zwei Personen vorläufig festgenommen.

Zum ersten Einsatz kam es laut Polizei um 17.05 Uhr. Zwei junge Männer sollen kurz davor einer Frau im Phoenix-Center das Portemonnaie aus ihrem Rucksack gestohlen haben. Dabei sei es zu einer Schlägerei zwischen insgesamt zehn Personen gekommen, darunter die Täter und Freundinnen der Geschädigten. Mehrere Streifenwagen rückten an, Polizisten konnten einen Verdächtigen vor dem Cinemaxx unweit des Einkaufszentrums stellen und vorläufig festnehmen. Der zweite Täter ist weiter flüchtig.

Schlägerei im Phoenix-Center – Mann schlägt Taxifahrer und Frau

Gegen 18 Uhr dann der nächste Einsatz für die Beamten: Ein Taxifahrer und sein weiblicher Fahrgast seien durch einen männlichen Fahrgast geschlagen worden, hieß es. Zuvor sei es im Wagen zum Streit zwischen der Frau und dem Mann gekommen. Als der Fahrer sein Taxi stoppte, soll der Mann sein Fahrzeug beschädigt haben und geflohen sein.

Die Polizei konnte den Beschuldigten wenig später auf der Hannoverschen Straße vorläufig festnehmen. Er soll sich dabei heftig gewehrt haben, weswegen die Beamten Pfefferspray einsetzten. Die Frau wurde am Unfallort behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen dauern an. (mp)