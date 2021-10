Polizisten haben in der Nacht zu Montag zwei Jugendliche in Langenhorn festgenommen. Die beiden stehen in Verdacht, in eine Grundschule eingestiegen zu sein und dort mehrere Laptops gestohlen zu haben. Der Ältere der beiden kam vor den Haftrichter.

Gegen 2.30 Uhr waren der Besatzung eines Streifenwagen zwei Gestalten aufgefallen, die sich hinter einem Pkw versteckten, als der Streifenwagen durch den Jugendparkweg fuhr. Als die Beamten der Sache auf den Grund gehen wollten, verließen die Teens (14 und 17 Jahre) ihr Versteck und stellten sich. Bei der genaueren Überprüfung machten die Beamten dann eine Entdeckung.

Hamburg: Teenies in Schule eingebrochen

Hinter dem Auto-Versteck entdeckten die Beamten zwei große Taschen. Darin befanden sich 15 hochwertige Laptops. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Geräte offenbar kurz zuvor aus einer nahegelegenen Grundschule entwendet worden waren. Ein richterlicher Beschluss für eine anschließende Durchsuchung der Zimmer der Teens in einer Jugendeinrichtung brachte dann weiteres mutmaßliches Diebesgut zum Vorschein.

Hier stellten die Beamten sechs I-Pads und weitere Laptops sicher, die aus weiteren Einbrüchen stammen könnten. Der 17-Jährige wurde einem Haftrichter zugeführt.