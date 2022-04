Schwerer Unfall in Hamburg: Mercedes rast frontal gegen Ampelmast

In der Stresemannstraße in Altona ist es am späten Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Der Fahrer wurde dabei verletzt.

Zum Unglück kam es ersten Polizeiangaben zufolge gegen 22.50 Uhr. Der Fahrer eines Mercedes war mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Ampelmast geprallt. Laut MOPO-Informationen soll das Notrufsystem des Autos Polizei und Rettungskräfte kontaktiert haben.

Autounfall in Hamburg-Altona: Mann am Handgelenk verletzt

Der Mann hatte offenbar Glück im Unglück. Er sei nur leicht am Handgelenk verletzt worden, so die Polizei. Das Auto wurde aber durch die Wucht des Aufpralls so stark beschädigt, dass es ist nicht mehr fahrbereit ist. Zur Unfallursache gibt es derzeit noch keine weiteren Informationen. (sd)