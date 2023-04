Mann liegt betrunken in Bahnhof – jetzt muss er in den Knast

Der Mann soll völlig betrunken gewesen sein, als Bundespolizisten ihn am Donnerstagabend im Bahnhof Dammtor fanden. Er habe hilflos gewirkt und sich kaum auf seinen eigenen Beinen halten können, so ein Sprecher. Die Überprüfung seiner Daten ergab dann eine völlig neue Erkenntnis.

Es war eine sogenannte Präsenzstreife, die gegen 20.30 Uhr auf den 43-Jährigen aufmerksam wurde. Zu seinem eigenen Schutz sei er in Gewahrsam genommen worden, sagte Bundespolizei-Sprecher Thomas Hippler. „Er kam zum Revier am Hauptbahnhof.“ Ein Atemalkoholtest hatte vorher bereits den Wert von 1,95 Promille ergeben.

In München gesucht, in Hamburg gefasst

Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Mannes nach Ausweispapieren einen Reisepass, gaben die Daten in den Computer ein. Dabei dann der Treffer: „Der Mann war per Haftbefehl nach Hausfriedensbruch gesucht worden“, so der Bundespolizei-Sprecher. Den Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft München ausgestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Tumult bei Tschentscher-Auftritt – Bodyguards greifen ein

600 Euro hätte der 43-Jährige zahlen müssen, um einer Haftstrafe zu entgehen, „doch das Geld konnte er nicht aufbringen“, so Hippler. Daher sei er nach der Ausnüchterung ins Untersuchungsgefängnis gekommen. Dort wird er voraussichtlich die nächsten 60 Tage verbringen müssen. (dg)