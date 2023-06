Hauptbahnhof: Ex-Paar gerät in Streit – am Ende greift der Mann zum Messer

Eine Frau ist bei einer Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Partner mit einem Messer im Gesicht verletzt worden. Laut Bundespolizei stritten die beiden am Freitagnachmittag in der Nähe der Bahnhofsmission am Hamburger Hauptbahnhof.

Sie führten offenbar eine „lautstarke Beziehungsstreitigkeit“, wie Bundespolizei-Sprecher Woldemar Lieder sagte. Dabei soll der 60 Jahre alte Mann ein Messer gezogen, mit diesem seine Ex-Partnerin (53) an der Wange verletzt haben. Lieder: „Die Frau erlitt an der rechten Wange eine circa zwei Zentimeter lange, sichtbare Schnittverletzung.“

Frau stellt Strafantrag

Die Frau soll eine Untersuchung durch Sanitäter abgelehnt haben. Derweil wurde nach dem Flüchtigen gefahndet – letztlich ohne Erfolg. Das Opfer aber übergab alle erforderlichen Personaldaten ihres Ex-Freundes und stellte einen Strafantrag gegen ihn.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Polizei-Technik in Hamburg: Mit KI-Kameras gegen Krawallmacher

Die Arbeiten werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt. Es geht um gefährliche Körperverletzung. (dg)