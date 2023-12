Brutaler Raubüberfall in Hamburg: Männer verletzen 23-Jährigen schwer im Gesicht

Am Mittwoch wurde ein 23-Jähriger in Schnelsen Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Vier bislang unbekannte Täter griffen ihn auf der Pinneberger Straße an und verletzten ihn schwer im Gesicht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls.

Gegen 17.10 Uhr wurde der 23-Jährige auf dem Heimweg plötzlich von den vier Männern angegriffen. Zwei von ihnen schlugen dem Opfer mehrmals ins Gesicht und forderten Geld.

Anschließend flüchtete die Gruppe mit einer mittleren dreistelligen Summe in unbekannte Richtung. Der 23-Jährige begab sich mit einer schweren Gesichtsverletzung selbstständig in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Schnelsen: Vier Männer greifen 23-Jährigen an

Die Täter sollen 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß sein. Sie haben schwarze Haare, drei von ihnen trugen einen Bart.

Zeugen, die am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter (040) 4286 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)