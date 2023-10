Geldautomat mitten in Hamburg gesprengt – schon wieder bei der Postbank

Erneut ist in Hamburg ein Geldautomat in die Luft gejagt worden – und wieder hat es eine Filiale der Postbank getroffen: Diesmal hatten es die Täter auf das Geschäft an der Hellbrookstraße in Barmbek-Nord abgesehen.

Um kurz nach 4 Uhr knallte es. Aufgeschreckte Anwohner wählten den Notruf, informierten die Polizei über die Sprengung.

Geldautomat gesprengt: Machten die Täter Beute?

Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren die Diebe bereits verschwunden. Der Bereich wurde weitgehend abgeriegelt, auch die Hellbrookstraße wurde komplett gesperrt.

Laut Polizei waren mutmaßlich drei Täter beteiligt; ob sie Beute gemacht haben, ist momentan noch unklar. Die Kripo (LKA 44) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erst vor wenigen Wochen war es in einer Luruper Postbank-Filiale zu einer ähnlichen Tat gekommen: Auch da wurde ein Geldautomat gesprengt. Die Täter: noch immer flüchtig. (dg)