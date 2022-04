Hamburgs Protesttage im Liveticker: Polizei hält sich bereit – erste Demos gestartet

Anders als in den vergangenen zwei Jahren gibt es für die geplanten Demonstrationen am 30. April und 1. Mai in Hamburg keine Corona-Regeln mehr. Das heißt: Maske und Mindestabstand sind nur noch Empfehlungen. Die Polizei stellt sich daher für die traditionellen Hamburger Protesttage auf den „alten Modus“ ein. Die Bereitschaftspolizei und Alarmhundertschaften halten sich bereit. Insgesamt sind 24 Veranstaltungen für Samstag und Sonntag angemeldet worden. Die MOPO hält sie in diesem Ticker auf dem Laufenden.

Erste Proteste starten am Samstag um 15 Uhr an den Landungsbrücken und der Schanze

Fünf Demos am Wochenende stehen besonders im Fokus der Polizei

Polizei geht von „störungsfreiem Verlauf“ aus

Walpurgisnacht: Erste Demos in Hamburg gestartet

17.01 Uhr: Die Demonstrationen in der Schanze und an den Landungsbrücken sind laut der Polizei weiterhin ruhig. Beim „Klassenfest“ am Bahnhof Sternschanze tummeln sich derzeit um die 240 Teilnehmer, angemeldet waren 300. Das Landeskriminalamt rechnet hier noch mit bis zu 1000.

15.51 Uhr: Es geht los mit den traditionellen Protesttagen in Hamburg. Die zwei ersten Demonstrationen sind pünktlich an den Landungsbrücken und in der Schanze gestartet – laut dem polizeilichen Lagedienst ist die Lage bei beiden Veranstaltungen derzeit ruhig. Auch der rundherum fließende Autoverkehr ist noch nicht von den Protesten betroffen.

Hamburg: Auftakt an Landungsbrücken und Schanze

13.36 Uhr: Um 15 Uhr startet an den Landungsbrücken ein Aufzug, der von einer Frau aus der linken Szene organisiert wurde. Allerdings: Sie fiel während der Pandemie als Corona-Leugnerin auf, heißt es aus Polizeikreisen. Auch bei linken Gleichgesinnten wird sie seitdem kritisch beäugt. Die Beamten glauben, dass es Aktionen aus der linken autonomen Szene geben könnte, gehen aber insgesamt „von einem störungsfreien Verlauf aus“, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün.

Lesen Sie auch: Erster 1. Mai nach Corona: Worauf sich die Hamburger Polizei einstellt

Zeitgleich startet in der Schanze das „Klassenfest gegen Staat, Kapital“. Anmelder der Demonstration ist ein Vertreter des vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestuften Roten Aufbaus, Halil Simsek. Angemeldet sind hier 300 Personnen, das Landeskriminalamt rechnet mit 1000.

Insgesamt sind 24 Veranstaltungen über das ganze Wochenende in Hamburg angemeldet worden, fünf stehen besonders im Fokus der Polizei. Neben den oben genannten handelt es sich dabei um die „revolutionäre 1. Mai“-Demo, ebenfalls von Simsek organisiert, den Protest des Bündnis‘ „Wer hat der gibt“ durch die HafenCity sowie die Demo „Verboten gut – Anarchismus in die Offensive“ in Wilhelmsburg. Bei den beiden letzteren geht die Polizei zwar nicht unbedingt von einer gewaltbereiten Grundstimmung aus, hat sie aber aufgrund der erwarteten Größe von 1000 Personen trotzdem im Blick.