Wohnung in Hamburg brennt – Feuerwehr evakuiert Haus

Feuer in Wohngebäude! Am Dienstagnachmittag brannte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Billstedt. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 17 Uhr zum Brand gerufen: In der Straße Sonnenland hatte eine Wohnung im zweiten Stockwerk eines fünfgeschossigen Gebäudes Feuer gefangen. Dunkler Rauch drang aus den Fenstern. Die Feuerwehr rückte mit 25 Kräften an und löschte den Brand, so der Lagedienst der Feuerwehr zur MOPO. Zum Glück befand sich keine Person in der Wohnung.

Brand in Hamburg-Billstedt: Ursache noch unklar

Die Bewohner der umliegenden Wohnungen wurden als Standardmaßnahme evakuiert. Es wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauerten etwas über eine Stunde.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Skandal um Hamburgs Schrottbusse: Fahrer mit 2,4 Promille erwischt!

Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar, so die Polizei. Die Untersuchungen zur Brandursache laufen noch. (ncd)