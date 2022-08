Einsatz auf St. Pauli: Frau verletzt Mann mit Messer – Lebensgefahr

Ein Messerangriff in einer Wohnung auf St. Pauli beschäftigt seit Montag die Ermittler der Mordkommission. Eine Frau war aus bislang ungeklärten Gründen mit einem Messer auf einen Mann losgegangen und hatte ihm mehrere Stichwunden zugefügt. Er wurde notoperiert.

Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat gegen 8.30 Uhr in einer Wohnung in der Paul-Roosen-Straße. In der Wohnung eines 57-Jährigen kam es zum Streit mit einer Frau (41). Sie soll ihm mehrere Messerstiche zugefügt haben, anschließend flüchtete sie.

Mordkommission ermittelt gegen Frau wegen versuchter Tötung

Ein Notarzt versorgte den lebensgefährlich Verletzten. Danach kam er in eine Klinik und wurde notoperiert. Die Frau meldete sich sich telefonisch bei der Polizei und wurde unweit des Tatorts festgenommen. Weil sie über Schmerzen klagte, kam sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Sie soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Arzt überfährt schlafende Obdachlose – Lebensgefahr

Der 57-Jährige befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.