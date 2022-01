Totale Eskalation: In Bergedorf brach am späten Sonntagabend ein schwerer Streit in einer Trinkgemeinschaft aus. Ein Mann musste reanimiert werden.

Die Polizei wurde gegen 22.09 Uhr in die Justus-Brinkmann-Straße gerufen und fand zwei schwerverletzte 60-jährige Männer und eine unverletzte Frau in einem Mehrfamilienhaus vor. Die Polizei mutmaßt, dass es sich bei dem Trio um eine Trinkgemeinschaft gehandelt habe.

Bergedorf: Streit zwischen Trunkenbolden eskaliert – Reanimation

Aus noch ungeklärten Gründen sei nach Angaben der Polizei ein heftiger Streit zwischen den beiden alkoholisierten Männern ausgebrochen. Der eine Mann habe wohl einen Blumenkübel gegen den Kopf bekommen und der andere 60-Jährige musste reanimiert werden, höchstwahrscheinlich wegen eines Schlages gegen den Kopf.

Das könnte Sie auch interessieren: Streit eskaliert – 34-Jähriger sticht Vater Messer in den Hals

Zum aktuellen Zustand der Männer konnten keine weiteren Auskünfte gegeben werden. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.