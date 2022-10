Bei Streit in Wohnunterkunft: Mann mit Messer verletzt – Lebensgefahr

In einer Wohnunterkunft am Curslacker Neuer Deich (Bergedorf) ist es am vergangenen Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Ein 28-Jähriger wurde dabei mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Ein Fall für die Mordkommission.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen wohl fünf Männer an dem Streit beteiligt gewesen sein. Der 28-Jährige war in Begleitung eines Freundes (34), der bei dem Angriff unverletzt blieb.

Bei Streit in Hamburg: Mann mit Messer verletzt – Lebensgefahr

Die Beamten stellten vor Ort drei Männer (24, 31, 37), die sie als Kontrahenten des Duos vermuteten. „Sie wurden vorläufig festgenommen und kamen vorübergehend in Polizeigewahrsam“, so ein Polizeisprecher.

Wer das Messer gegen 28-Jährigen einsetzte und diesen damit am Oberkörper lebensgefährlich verletzte, stehe noch nicht fest.

Noch am Abend übernahmen Ermittler der Mordkommission. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. (dg)