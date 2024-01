Automaten an Hamburger Bahnsteig gesprengt – Täter flüchten ohne Beute

Zwei Männer sollen am S-Bahnhof Neugraben einen Fahrkartenautomaten gesprengt haben. Die Kripo Hamburg ermittelt.

Laut Polizei führte das Duo am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr einen Gegenstand in den Automaten ein. Danach sei es zur Explosion gekommen. Doch der Versuch, an Bargeld zu kommen, scheiterte. „Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung“, sagte ein Polizeisprecher.

Unbekannte sprengen Automaten in Hamburg-Neugraben

Die Täter sollen beide mit dunklen Kapuzenjacken und Hosen bekleidet gewesen sein. Einer trug zudem eine schwarze Sporttasche und dunkle Schuhe, während der andere weiße Schuhe anhatte.

„Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden“, so der Sprecher weiter. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)