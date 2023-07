Aufregung in Hamburg: Polizei räumt U-Bahnhof

Aufregung an der Station Feldstraße: Dom-Besucher, die am späten Sonntagnachmittag eine U-Bahn in Richtung Innenstadt oder Barmbek nehmen wollten, mussten wieder umdrehen. Die Polizei war dabei, den Bahnhof zu räumen.

Etwa acht Polizeiwagen mit Blaulicht stehen seit circa 17.30 Uhr an dem U3-Eingang an der Feldstraße. Laut einer MOPO-Reporterin vor Ort rannten die Einsatzkräfte in den unterirdischen Bahnhof und forderten die wartenden Fahrgäste dazu auf, den Ort sofort zu verlassen. Die U3-Züge hielten kurze Zeit später dort nicht mehr.

U3 Feldstraße: Verdächtiger läuft in den Bahnhof

Hintergrund ist laut der Hamburger Polizei ein Diebstahl in der Nähe der Station – wo genau und was gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Verdächtige sei in den U-Bahnhof geflüchtet. Der Einsatz läuft zur Zeit noch. (aba)