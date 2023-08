Überfall am Elbstrand: Erst Angriff mit Flasche – dann Nazi-Parolen

Schräger Fall in Övelgönne: Am Elbstrand versuchte ein Betrunkener, mit einer abgebrochenen Flasche als Waffe einem Badenden das Handy zu rauben. Bei seiner Festnahme rief er Nazi-Parolen und spuckte um sich.

Mittwochabend in Övelgönne, kurz vor 21 Uhr. Laut Polizeiangaben will ein 35-Jähriger ein Bad in der Elbe nehmen, legt Kleidung und Handy am Strand ab. Das sieht ein 31-Jähriger, der sich das Mobiltelefon schnappt.

Der 35-Jährige bekommt das mit, stellt sich dem Mann in den Weg, wie die Polizei der MOPO sagt. Der 31-Jährige greift den Bestohlenen daraufhin mit einer abgebrochenen Flasche an und verletzt ihn leicht an der linken Brust.

Angriff mit Flasche, dann Nazi-Parolen: Raubüberfall in Hamburg

Der mutmaßliche Räuber entfernt sich vom Tatort in Richtung Altona, wird aber – unter anderem mit Hilfe von Zeugenaussagen – in der Nähe gefunden und festgenommen. Dabei eskaliert die Situation. Der Tatverdächtige leistet Widerstand, spuckt in Richtung eines Beamten und fängt dann auch noch an, mehrmals „Heil Hitler“ zu rufen.

Die Polizisten stellen fest, dass der Mann „stark alkoholisiert“ ist. Für ihn endet der Abend in einer Ausnüchterungszelle.