Am Hauptbahnhof: Fußgänger von Auto erfasst – Lebensgefahr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Glockengießerwall in Höhe der Spitalerstraße in der Hamburger Innenstadt zugetragen: Dort ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Laut ersten Informationen der Polizei trat der Mann gegen 3.30 Uhr am frühen Samstagmorgen auf die Fahrbahn, unmittelbar am Hauptbahnhof. Die Fußgängerampel war zu der Zeit offenbar ausgeschaltet.

Unfall in Hamburgs City: Mann bleibt regungslos liegen

Die Fahrerin eines herannahenden Volkswagens habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, so ein Sprecher. Es sei zur Kollision gekommen; der Fußgänger prallte dabei über die Windschutzscheibe auf den Asphalt. Regungslos blieb der Mann auf dem Boden liegen.

Polizisten, die als Erste vor Ort waren, begannen sofort mit der Reanimation. Kurz darauf übernahmen Sanitäter und ein Notarzt. Er kam ins Krankenhaus, es bestand zunächst Lebensgefahr. Die VW-Fahrerin erlitt einen Schock.

Der Verkehrsunfalldienst (VUD) übernahm die Ermittlungen am Unfallort und sicherte Spuren, darunter die Mütze und mutmaßlich auch die Kopfhörer, die der Mann während der Kollision getragen hatte. Auch ein Sachverständiger wurde angefordert, um den Unfall genau rekonstruieren zu können. Der Glockengießerwall war dafür länger gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. (dg/röer)