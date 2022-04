A7 in Hamburg: Smart kracht in Stauende – Fahrer erliegt Verletzungen

Ende Februar war ein 32 Jahre alter Mann auf der A7 bei Marmstorf mit seinem Smart in ein Stauende und dabei in das Heck eines vor ihm mit Schrittgeschwindigkeit fahrenden Lasters gekracht. Nun ist der 32-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Ein Notarzt hatte den Mann noch ins Krankenhaus gebracht, „in dem er trotz intensiver Versorgung nun wenige Wochen nach dem Unfall verstarb“, so der Sprecher weiter. Der Verkehr auf der A7 war damals gesperrt worden, es kam zu einem großen Stau, der sich auf mehreren Kilometern Länge Richtung Süden zog.

A7 in Hamburg: Smart-Fahrer erliegt nach Unfall Verletzungen

Unklar bleibt weiterhin, warum der Mann mit dem Smart dem Laster mit offensichtlich hohem Tempo aufgefahren war und warum der Airbag zu spät auslöste. Ermittlungen der Hamburger Polizei dauern weiter an. (dg)