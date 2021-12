In Hamburg soll es leiser werden – darum stellte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) vergangenen Woche den neuen Lärmaktionsplan vor. Demnach soll der Fluglärm soll reduziert werden, es soll mehr „ruhige Gebiete“ geben und weitere Tempo-30-Zonen sind geplant. In der Holstenstraße gilt zwischen 22 und sechs Uhr bereits seit 2014 Tempo 30. Bringt das was? Die MOPO hat sich dort mal umgehört.

Die Holstenstraße ist vom Holsten-Haus Richtung Sternschanze fahrend derzeit eine große Baustelle. Die eigentlich vierspurige Straße ist in weiten Teilen auf zwei Spuren verengt. Ab Höhe der Norderreihe sind die Bauarbeiten beendet. Da wird die Straße wieder vierspurig und bei wenig Verkehr laden die breiten Fahrstreifen zum Heizen ein. Genau hier – im Bereich der Max-Brauer-Allee bis zur Gählerstraße – gilt nachts Tempo 30.

„Wenn hier nicht kontrolliert wird, heizen die Autos durch“

Helga Soltan hat noch keine Kontrolle in der Holstenstraße miterlebt.

„Wenn hier nicht kontrolliert wird, heizen die Autos durch“, sagt Helga Soltan. Die 63-Jährige wohnt ein paar Straßen weiter und geht gewöhnlich gegen Mitternacht mit ihrem Hund spazieren. Angesprochen auf die Tempo-30-Zone zeigt sie sich überrascht. „Ich wusste nichts über die Geschwindigkeitsbegrenzung“, sagt sie. Auch eine Kontrolle habe sie noch nicht gesehen.

Jasmin Gehrig wünscht sich Kontrolle durch Blitzer.

Jasmin Gehrig findet die Einführung der Tempo-30-Zone bei Nacht prinzipiell gut. „Daran halten sich aber die wenigsten“, bemängelt die 27-Jährige. Sie fordert die Installation von Blitzern. „Gerade am Wochenende fahren die Poser in ihren lauten Wagen Richtung Sternschanze.“

Macht 30er-Zone bei Nacht einen Unterschied?

Für Nadja Kopania macht es keinen Unterschied, ob die Autos mit 30 oder 50 km/h vorbeifahren.

Für Nadja Kopania macht die Geschwindigkeitsbegrenzung keinen Unterschied. „Ich habe doppelt verglaste Fenster, die vor ein paar Jahren ausgetauscht wurden“, erzählt die 34-Jährige. Ein anderer Anwohner verweist auf seine dreifach verglasten Fenster. „Ob die Leute mit 30 oder 50 vorbeifahren, macht für mich keinen Unterschied“, erzählt auch er.

Das Problem ist: Über einen längeren Zeitraum einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt zu sein, kann gesundheitliche Schäden nach sich ziehen. Bei 55 Dezibel liegt die Obergrenze für konzentriertes Arbeiten, bei 60 sind Hörschäden möglich und bei 65 besteht ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei andauernder Belastung.

Lärm bei Nacht kann krank machen

Die Umweltbehörde hat die Lärmbelastung im Rahmen der Lärmkartierung 2017 für den Abschnitt in der Holstenstraße berechnet. Vor der Drosselung lag die Lärmbelastung bei 60 bis 65 Dezibel. Mit der temporären Geschwindigkeitsbegrenzung konnte die Lärmbelastung um drei Dezibel reduziert werden. Insgesamt ist in Hamburg die Hauptlärmquelle laut Umweltbehörde der Straßenverkehr und darum sieht der neue Lärmaktionsplan weitere Tempo-30-Zonen in der Nacht vor.

Denn: Lärm in der Nacht stört das Ein- und Durchschlafen und verkürzt die Tiefschlafphasen, schreibt die Umweltbehörde. „Daher sollte zur Gesundheitsvorsorge insbesondere dem Schutz der Nachtruhe oberste Priorität eingeräumt werden.“ Streckenbezogene Geschwindigkeitsreduzierungen zur Nachtzeit wie in der Holstenstraße hätten als Einzelmaßnahme mit drei Dezibel das höchste Minderungspotential. Darum kommen nun neue nächtliche 30er-Zonen hinzu: Mitte 2022 kommen 20 Tempo-30-Zonen bei Nacht, 2024 voraussichtlich 65 weitere. (mok)