Parteitag der Hamburger AfD wählt Landesvorstand neu

Vorstandswahlen bei der Hamburger AfD: Die Mitglieder sind am Samstag in Wandsbek zu einem Landesparteitag zusammengekommen. Auch der Landesvorstand soll neu gewählt werden – große Veränderungen werden dabei nicht erwartet.

Zunächst standen Satzungsänderungsanträge und die Wahl der Delegierten für den Bundesparteitag auf dem Programm des Landesparteitags der Hamburger AfD. Im weiteren Verlauf sollte der Landesvorstand neu gewählt werden.

Hamburger AfD versammelt sich zu Landesparteitag

Dabei stellt sich der bisherige Landesvorsitzende Dirk Nockemann mit seinen Stellvertretern, den Bürgerschaftsabgeordneten Alexander Wolf und Krzysztof Walczak sowie dem ehemaligen Abgeordneten Joachim Körner, erneut zur Wahl. Nockemann steht seit 2017 an der Spitze der Hamburger AfD.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg verhindert Bau-Projekt von Wohn-Giganten

Anfang des Monats hatte eine Wahlumfrage des Instituts Trend Research im Auftrag des „Abendblatts“ die AfD in Hamburg bei 14 Prozent gesehen. Verglichen mit der letzten Bürgerschaftswahl 2020 wäre das ein Plus von 8,7 Punkten. Damals hatte die Partei in Hamburg den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde mit 5,3 Prozent nur knapp geschafft. Die nächste Bürgerschaftswahl findet 2025 statt. (dpa/mp)