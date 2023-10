Fischbrötchen und Co.: Für Macron und Scholz gibt’s heute das volle Hamburg-Programm

Bei einer zweitägigen Klausur in Hamburg samt Spaziergang und Hafenrundfahrt wollen die deutsche und die französische Regierung neuen Schwung in die Beziehungen beider Länder bringen. Am Montag werden etwa 20 Ministerinnen und Minister in Hamburg aus dem Nachbarland erwartet, wo sie mit den Mitgliedern der Bundesregierung zusammentreffen.

Ob sich die Klassenfahrt ins Hotel Louis C. Jacob an der Elbchaussee in Hamburg lohnt? In Frankreich herrscht daran noch Zweifel. „Normalerweise verhandeln wir wochenlang einen Text. (…) In Hamburg werden wir Boot fahren, an der Elbe spazieren, Fischbrötchen essen und über mittel- und langfristige Themen sprechen“, hieß es im Elysée.

Regierungstreffen in Hamburg: Das sind die Themen

Zum Auftakt besichtigen die Ministerinnen und Minister eine Airbus-Produktionshalle. Später sollen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Präsident Emmanuel Macron Zeit zu zweit auf einem Boot verbringen. Dies dürfte der Moment sein, wo die heikleren Fragen auf den Tisch kommen. Deutschland und Frankreich streiten derzeit vor allem um den Strompreis.

Frankreich hat massiv in Atomkraft investiert und subventioniert die Industrie mit günstigen Strompreisen. Deutschland befürchtet hingegen Wettbewerbsverzerrungen, wenn Frankreich sich mit seinen Vorstellungen auf EU-Ebene durchsetzt.

Das könnte Sie auch interessieren: SPD-Chef: Ampel muss Sorgen der Menschen schneller lösen

Bei den Verteidigungsministern Boris Pistorius (SPD) und Sébastian Lecornu geht es um den gemeinsamen Kampfpanzer MGCS. Hier ist noch immer ungeklärt, welches Unternehmen für welche Komponenten zuständig ist. Auch Künstliche Intelligenz steht auf dem Themenplan: Deutschland und Frankreich wollen hierbei in Europa eine Führungsrolle einnehmen.

Anders als gerade erst beim Tag der Deutschen Einheit gibt es nur wenige Einschränkungen in Hamburg: Ab Montagmorgen gibt es Sperrungen im Bereich des Hotel Louis C. Jacob, außerdem sind die Anleger Teufelsbrück und Blankenese (Dienstagmorgen) betroffen. Zuerst hatte der NDR berichtet. (afp/fbo)