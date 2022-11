Pilotprojekt in Hamburg: Uni verteilt gratis Tampons und Binden

Tampons und Binden so selbstverständlich wie Toilettenpapier – das ist eine Idee hinter dem Pilotprojekt an der Universität Hamburg, in dem die Menstruationsprodukte bereits jetzt kostenfrei zugänglich sind.

Seit Beginn des Wintersemesters werden an 15 Standorten der Universität Hamburg kostenfrei Binden und Tampons zur Verfügung gestellt. Das Thema Menstruation soll mit dieser Initiative weiter normalisiert und Nachteile für Menstruierende sollen verringert werden. Das Ziel ist, dass Menstruationsprodukte in öffentlichen Gebäuden so selbstverständlich werden wie es auch Toilettenpapier, Seife oder Papiertücher sind.

Uni Hamburg: Tampons und Binden gratis

Die Universität Hamburg folgt damit dem Beispiel anderer Universitäten wie Jena, Bonn oder Stuttgart. Ein Vorreiter ist in diesem Bereich Schottland – dort müssen per Gesetz in öffentlichen Gebäuden Hygieneartikel für Frauen kostenlos bereitgestellt werden.

Periodenarmut vermeiden: Pilotprojekt an der Uni Hamburg

Besonders für Studierende mit eingeschränkten finanziellen Mitteln komme es laut Uni teilweise zu „Periodenarmut“, sie haben nicht genug Geld, um sich Menstruationsartikel zu kaufen – und manche gingen an den entsprechenden Tagen einfach gar nicht aus dem Haus. Hier können die kosten Tampons und Binden helfen. Sie helfen aber auch ganz praktisch, wenn die Periode plötzlich einsetzt.

Innerhalb von einem Jahr sollen in dem Pilotprojekt Resonanz, Verbrauch, Kritik und Verbesserungsvorschläge evaluiert werden. Anschließend wird entschieden, ob und wie eine solche von der Präsidialverwaltung finanzierten Initiative weitergehen könnte. Rückmeldungen sammelt die Stabsstelle Gleichstellung unter der E-Mailadresse gleichstellung@uni-hamburg.de. (sku)