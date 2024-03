Für fünf Euro verkauft: Ausländerbehörde vergisst sensible Dokumente in Rollcontainer

Ausweise mit Namen, Fotos und Adressen: Es sind sensible Dokumente der Ausländerbehörde, die ein Hamburger in einem entsorgten Rollcontainer gefunden hat. Wie konnte es zu dieser Daten-Panne kommen?

Bei den gefundenen Dokumenten handelt es sich um 150 sogenannter Aufenthaltstitel – es sind quasi Ausweise für Ausländer. Wie der NDR berichtet, fand ein Hamburger Künstler die sensiblen Daten in einem Rollcontainer, den er für fünf Euro beim Second-Hand-Kaufhaus „Stilbruch“ in Wandsbek kaufte.

Offenbar hatte jemand vergessen, die Büro-Ausstattung aus dem Rollcontainer zu nehmen, bevor dieser weggegeben wurde. Als der Käufer den Container aufbrach – es fehlte der Schlüssel – entdeckte er die ganzen Dokumente.

Neben den Aufenthaltstiteln lagen auch Stempel, Passbildstanzer und amtliche Siegel in dem Container – es sind sensible Dokumente, die auf keinen Fall einfach so herausgegeben werden dürfen: Eine Mega-Panne für die Ausländerbehörde!

Second-Hand-Kaufhaus holte Büromöbel aus Hamburger Behörde

Der Container stand nämlich ursprünglich im „Hamburg Welcome Center“ (HWC), das laut NDR ausländische Fachkräfte an Hamburger Firmen vermittelt. Wie die Ausländerbehörde dem Sender bestätigte, holte „Stilbruch“ Ende Januar nicht mehr benötigte Büromöbel ab und verkaufte diese weiter.

„Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Abholung fälschlicherweise auch ein weiterer (festverschlossener) eines ehemaligen Mitarbeiters im HWC, der sich inzwischen im Ruhestand befindet, durch das Unternehmen abtransportiert wurde“, teilte das Amt für Migration mit.

Der Mitarbeiter arbeitete vermutlich in einer Zweigstelle des HWC in der Innenstadt – diese ist mittlerweile geschlossen. Die Innenbehörde will den Fall nun intern aufklären. (mp)