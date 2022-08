Deutschlands beliebteste Sehenswürdigkeit ist in Hamburg

Zum fünften Mal in Folge: Das Miniatur Wunderland wurde erneut als beliebteste Sehenswürdigkeit Deutschlands gewählt. Das hat die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) in Frankfurt am Main entschieden. Aber auch Hamburg selbst steht hoch im Kurs.

15.000 Besucher und Besucherinnen aus allen Ländern der Welt haben auch dieses Jahr wieder über die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland abgestimmt. Das Ergebnis: Zum fünften Mal in Folge ist das Miniatur Wunderland in Hamburgs Speicherstadt auf dem ersten Platz.

Miniatur Wunderland Deutschlands beliebteste Attraktion

„Es macht uns einfach unendlich stolz und dankbar auch nach diesen Covid-Jahren so viele Fans im Ausland zu haben“, freut sich Wunderland-Geschäftsführer Frederik Braun über das Ergebnis. Dass das Miniatur Wunderland ordentlich was zu bieten hat, scheint sich rumgesprochen zu haben: „Mittlerweile wurde das Wunderland von Besuchern aus jedem einzelnen Land der Welt besucht“, so Braun.

Erst im März enthüllte das Wunderland mit der Virtual-Reality Anlage „Yullbe Wunderland“ eine weitere Attraktion, welche die schon bestehende Ausstellung ergänzt und erweitert.

Aber nicht nur das Miniatur Wunderland überzeugte die ausländischen Touristinnen und Touristen, auch die Platzierung von Hamburg selbst kann sich sehen lassen: Auf dem 13. Platz liegt die Stadt an der Elbe vor touristischen Attraktionen wie dem Kölner Dom, der Stadt München oder der Berliner Mauer. (to)