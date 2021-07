Der Wagen brannte lichterloh! Am Donnerstagmittag ist in der Teichhuhnstraße in Hausbruch der Lkw einer Möbelfirma in Flammen aufgegangen.

Als der Lkw-Fahrer um 14 Uhr losfahren wollte, bemerkte er das Feuer auf der Ladefläche. Die Flammen gingen auf zwei parkende Autos über. Beinahe hätte ein Carport ebenfalls Feuer gefangen.

Lkw geht in Hamburg in Flammen auf

Zum jetzigen Stand wird davon ausgegangen, dass eine explodierte Gasflasche, die sich auf der Ladefläche befand, Auslöser der Feuers war, teilte der Lagendienst der Polizei der MOPO mit. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (sd)