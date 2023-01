„Klimagerechtigkeit geht nur zusammen“, „Our future is in our hands“, „Go Fossilfree for Peace!“: Am Freitag rief die Organisation „Fridays for Future“ erneut zum globalen Klimastreik in Hamburg auf. Erwartet wurden von der Bewegung im Vorfeld 20.000 Teilnehmer, am Ende waren es allerdings deutlich weniger. Was auffällt: Die Schätzungen der Teilnehmerzahl gingen bei Organisation und Polizei wieder einmal weit auseinander.

Seit 4 Uhr morgens werkelten die Klimaaktivisten in der Willy-Brandt-Straße, um die große Bühne rechtzeitig aufzubauen. Kurz vor dem offiziellen Beginn um 12 Uhr hatten sich dann schon tausende Teilnehmer am Startpunkt in der Hamburger Altstadt versammelt. Darunter viele Eltern mit ihren Kindern.

Klimademo in Hamburg: Viele Eltern mit Kindern dabei