Sie kreieren feinste Speisen, einige von ihnen auf Sterne-Niveau. Doch auch ein Spitzenkoch macht es sich privat hin und wieder einfach – und gönnt sich Fast Food. Hamburgs Top-Köche haben der MOPO ihre Lieblings-Imbisse verraten. Lesen Sie ihre Empfehlungen: Hier gibt es in der Hansestadt die besten Currywürste, Döner, Burger, Fischbrötchen und Asia-Gerichte!

Stefan Fäth: Currywurst mit Elbblick

Sternekoch Stefan Fäth (30) geht nach einem Spaziergang an der Elbe in die „Kleine Rast“. Quandt/Jellyfish Sternekoch Stefan Fäth (30) geht nach einem Spaziergang an der Elbe in die „Kleine Rast“.

Stefan Fäth (30) kocht edle Fisch-Gerichte in seinem „Jellyfish“ an der Weidenallee (Eimsbüttel). Wenn der Sternekoch mal Lust auf Currywurst und Pommes hat, geht er in die „Kleine Rast“ in Nienstedten. Der Imbiss liegt auf dem Elbwanderweg, zwischen Teufelsbrück und dem Blankeneser Treppenviertel, direkt am Strand. „Wenn man eine Elbwanderung hinter sich hat, kann man hier schön einkehren“, sagt Fäth zur MOPO. „Hier gibt es ehrliches Imbissfood und die direkte Nähe zur Elbe.“

„Kleine Rast“: Elbuferweg 85 (Nienstedten), Mi-So ab 11 bis es dunkel wird, Currywurst mit Pommes 9,90 Euro, Tel. (040) 60 77 49 50, www.kleinerast.com

Cornelia Poletto: Wan-Tan-Suppe aus dem Foodtruck

Cornelia Poletto (52) liebt die Wan-Tan-Suppe vom Foodtruck „Private Kitchen“. Florian Quandt Cornelia Poletto (52) liebt die Wan-Tan-Suppe vom Foodtruck „Private Kitchen“.

„Fast jeden Dienstag hole ich mir auf dem Wochenmarkt am Marie-Jonas-Platz eine Wan-Tan-Suppe an meinem Lieblings-Streetfood-Truck, dem ,Private Kitchen‘“, verrät Hamburgs Spitzenköchin Cornelia Poletto (52). „Ein weiteres Highlight ist das Pastrami-Sandwich der ,Metzgerei Dreymann‘ in der Löwenstraße.“ Pastrami ist gepökeltes und anschließend geräuchertes Rindfleisch. In dem Metzgerei-Ladengeschäft in Hoheluft-Ost wird das Sandwich mit Sauerteigbrot, Bio-Wagyu, hausgemachter Remoulade und Coleslaw verkauft. Poletto selbst bringt in ihrem eigenen Restaurant an der Eppendorfer Landstraße italienisch-mediterrane Gerichte auf den Tisch.

„Private Kitchen“: Jeden Dienstag am Marie-Jonas-Platz (Eppendorf), 12-18.30 Uhr, Wan-Tan-Suppe 8 Euro, www.private-kitchenfood.de

„Metzgerei Dreymann“: Löwenstraße 1 (Hoheluft-Ost), Mi-Fr 11-18 Uhr und Sa 10-16 Uhr, Pastrami-Sandwich 9,90 Euro, www.metzgerei-dreymann.de

Maurizio Oster: Kalbsspieße beim Hauptbahnhof

Sternekoch Maurizio Oster isst mit seinem Team gern die Kalbsspieße im „Köz Ocakbasi“. Patrick Sun/Zeik Sternekoch Maurizio Oster isst mit seinem Team gern die Kalbsspieße im „Köz Ocakbasi“.

Maurizio Oster gehört das Gourmet-Restaurant „Zeik“ an der Sierichstraße 112 (Winterhude). Doch der Sternekoch mag es auch ganz bodenständig: „Meine Empfehlung ist das ,Köz Ocakbasi‘ am Steindamm. Früher bin ich da regelmäßig mit meinem Team nach einem erfolgreichen Abend hingefahren“, sagt er. „Dann haben wir Kalbsspieße vom Holzkohlegrill mit Bulgur und Salat gegessen. Der Laden hat auch noch bis spät in die Nacht offen.“ Der türkische Imbiss ist auf Grillfleisch spezialisiert.

„Köz Ocakbasi“: Steindamm 6 (St. Georg), Mo-So 9-5 Uhr, Kalbsfleischspieß 19 Euro, Tel. (040) 24 87 45 15

Koral Elci: Asiatischer Döner

Wenn Koral Elci (45) Lust auf Fast Food hat, geht er zum „Ban Bab Kebabklub“. Patrick Sun/Kitchen Guerilla Wenn Koral Elci (45) Lust auf Fast Food hat, geht er zum „Ban Bab Kebabklub“.

Mit seiner „Kitchen Guerilla“ veranstaltet Koral Elci (45) Gastro-Events an verschiedensten Orten und bietet einen preisgekrönten Catering-Service an. Wenn er mal Lust auf Fast Food hat, besucht er den „Ban Bab Kebabklub“ an der Marktstraße (St. Pauli): „Der Imbiss hat das erste spannende Konzept für Döner 2.0 in Hamburg“, so Elci. „Hier gibt es Döner mit asiatischem Einfluss, mit regionalem Fleisch und frischem Gemüse.“ Außerdem gäbe es Alternativen für Gluten-Intolerante und Veganer. „Bei den fleischlosen Gerichten verwenden sie keine Ersatzprodukte sondern verarbeiten das Gemüse wie Fleisch.“ Am liebsten bestellt Koral Elci hier den „Cheesy Kimchi Beef Kebab“. Und wenn es mal Falafel sein soll, empfiehlt er die Imbisse „Arrabiata“ an der Grindelallee 134 (Rotherbaum) und den „Salman Grill“ an der Ottenser Hauptstraße 33 (Ottensen).

„Ban Bab Kebabklub“: Marktstraße 130 (St. Pauli), Di-Fr 12-22 Uhr, Sa + So 13-22 Uhr, 10-13,50 Euro, Tel. (040) 52 10 29 60, https://www.instagram.com/banbab.kebab

Zora Klipp: Günstiger Asia-Imbiss

Luong Cao Van, Inhaber des „CAO Asia“, serviert ein Chicken Red Curry. Fernsehköchin Zora Klipp (33) kommt hier gern zum Essen vorbei. Patrick Sun/Florian Quandt Luong Cao Van, Inhaber des „CAO Asia“, serviert ein Chicken Red Curry. Fernsehköchin Zora Klipp (33) kommt hier gern zum Essen vorbei.

Fernsehköchin Zora Klipp (33) hat zwei eigene Läden in Hamburg: das Café „Weidenkantine“ in Eimsbüttel und das Restaurant „Blattgold“ in der Sternschanze. „Wenn ich zu einem Imbiss gehe, dann zu ,CAO‘ am Schulterblatt. Ich liebe Asia Imbiss Food!“, sagt Zora Klipp. „Das Essen dort ist mega lecker und beinhaltet immer knackiges Gemüse. Und es geht nicht so auf den Geldbeutel.“ Auf der Karte des vietnamesischen Lokals stehen zum Beispiel Hähnchen-Chop-Suey und Reisnudelsuppe mit Rindfleisch, aber auch vegetarische Gerichte.

„CAO Asia“: Schulterblatt 3 (Sternschanze), Mo-Sa 11.30-22 Uhr, So 13-22 Uhr, Hauptgerichte 6-12 Euro, Tel. (040) 38 67 85 20

Tim Mälzer: Traditionell thailändisch

Thanesor Lamichhane, Inhaber des „Asia Unique“, bewirtet auch oft Tim Mälzer (53). Patrick Sun/dpa Thanesor Lamichhane, Inhaber des „Asia Unique“, bewirtet auch oft Tim Mälzer (53).

Thai Curry, Teriyaki-Fisch, Hähnchen oder Tofu in Erdnuss-Soße – die Speisekarte im Imbiss „Asia Unique“ ist lang. Einer der Stammgäste ist Hamburgs Star-Koch Tim Mälzer (53). „Dort gibt man sich richtig Mühe. Sie haben noch viel mehr Kunden verdient, denn sie kochen wirklich anständig und traditionell thailändisch und nepalesisch“, sagt der berühmte Fernsehkoch. „Ich gehe immer rein und sage: Bitte, macht mir mal was Leckeres zurecht. Da wurde ich noch nie enttäuscht.“

„Asia Unique“: Susannenstraße 18 (Sternschanze), Mo-Fr 11-22.30 Uhr, Sa + So 12-22.30 Uhr, Hauptgerichte ab 10,50 Euro, Tel. (040) 55 44 82 21, www.asia-unique-hamburg.de

Thomas Sampl: Fisch-Tacos am Hafen

Thomas Sampl empfiehlt das „Underdocks“ an den Landungsbrücken: Miriam Schneeweiß (27) mit einer „Black Tiger Roll“ und einem „Grilled Lax“-Taco Florian Quandt/Lichtbildstudio Thomas Sampl empfiehlt das „Underdocks“ an den Landungsbrücken: Miriam Schneeweiß (27) mit einer „Black Tiger Roll“ und einem „Grilled Lax“-Taco

Spitzenkoch Thomas Sampl (44) ist der Inhaber der „Hobenköök“ im Hamburger Oberhafen und TV-Koch beim NDR-Gesundheitsmagazin „Visite“. Wenn er mal Lust auf ein schnelles Essen hat, besucht er den Fisch- und Seafood-Imbiss „Underdocks“ an den Landungsbrücken. „Die ,Fishrolls’ und Fisch-Tacos sind hier wirklich super“, sagt er. Die beste Currywurst gibt es für ihn bei „Curry Pirates“ in Barmbek-Süd.

„Underdocks“: Landungsbrücken – Brücke 3 (St. Pauli), Mo-Do 12-18 Uhr, Fr 12-19 Uhr, Sa 11-19 Uhr, So 12-19 Uhr, 5,50-15,90 Euro, Tel. (040) 98 24 20 43, https://underdocks.de

„Curry Pirates“: Mozartstraße 23 (Barmbek-Süd), Di-Fr 12-14.45 und 17-19.45 Uhr, Sa 12-16.45 Uhr, 4,70-8,50 Euro, Tel. (040) 28 78 06 61, www.curry-pirates.de

Sebastian Junge: Wild-Burger und indische Teigtaschen

Max Schippmann (35) vom „Edelsatt“ mit einem Burger aus Wildfleisch, einer Empfehlung von Sebastian Junge. Florian Quandt/Geißler_Meerfreiheit Max Schippmann (35) vom „Edelsatt“ mit einem Burger aus Wildfleisch, einer Empfehlung von Sebastian Junge.

Sebastian Junge (36) ist Hamburgs erster Bio-Spitzenkoch. Sein Restaurant „Wolfs Junge“ wurde mit einem grünen „Michelin“-Stern geehrt. Privat besucht er gern den Imbiss „Edelsatt“ in Winterhude. „Burger gibt es viele, hier aber welche mit Wildfleisch. Und die sind richtig gut!“, so Junge. In der Innenstadt komme er selten an dem indischen Supermarkt „Dostana“ vorbei: Hier kauft er an der Kasse frische vegetarische Samosa, also gefüllte Teigtaschen, zum Mitnehmen. „Wenn es mehr sein sollen, dann ins ,Badshah’ ein paar Türen weiter gehen.“ Außerdem isst Sebastian Junge gern auf Wochenmärkten: „Ich mag die vegetarischen Käse-Paninis bei ,Café Hy’ auf dem Isemarkt. Und tolle handgemachte Empanadas gibt es bei ,Darios’ auf dem Goldbekmarkt.“

„Edelsatt“: Mühlenkamp 8 (Winterhude), Burger 13,50-18,90 Euro, Mo-Fr 17-22.30 Uhr, Sa 13-22.30 Uhr, So 10-13.30 Uhr und 14-21 Uhr, Tel. (040) 69 64 43 06, https://edelsatt.de

„Dostana“: Stralsunder Straße 3 (St. Georg), Mo-Sa 10-20.30 Uhr, Samosa 1 Euro pro Stück, Tel. (040) 28 05 14 45, https://dostana-store.com

Christian Rach: Knuspriges Fischbrötchen

Spitzenkoch Christian Rach (66) liebt das Backfisch-Brötchen aus dem „Open Kitchen“. Patrick Sun/HMB Media_Koch_picture-alliance Spitzenkoch Christian Rach (66) liebt das Backfisch-Brötchen aus dem „Open Kitchen“.

Christian Rach (66) erkochte sich früher mit seinem „Tafelhaus“ in Ottensen einen Stern. Heute sitzt er in der Jury der VOX-Erfolgsshow „Grill den Henssler“ und schreibt weiterhin Kochbücher. Er mag das „Open Kitchen“ an der Großen Elbstraße 133. „Das Restaurant in der Fischmarkthalle bietet auch Imbiss-Gerichte zum Mitnehmen an“, so Rach zur MOPO. „Mein Favorit ist der Backfisch im Brötchen, einfach auf die Hand. Der ist knusprig, heiß, saftig, mit einer schönen spicy Remoulade. Direkt an der Elbe, wunderbar!“

„Open Kitchen“: Große Elbstraße 133 (Altona-Altstadt), Mo 12-15, Di-Fr 12-15 und 18-22 Uhr, Sa 17-22 Uhr, Backfisch-Brötchen 7,50 Euro, Tel. 0176 70 85 13 70, www.open-kitchen.eu

Thomas Martin: ‚Ne Wurst an der Mö

Thomas Martin (57), Küchenchef im „Jacobs Restaurant“, mag die Currywurst vom „Mö Grill“. Patrick Sun/Jacobs Thomas Martin (57), Küchenchef im „Jacobs Restaurant“, mag die Currywurst vom „Mö Grill“.

Seit fast 30 Jahren ist Thomas Martin (57) Küchenchef im eleganten „Jacobs Restaurant“ an der Elbchaussee 401 (Nienstedten). Außerdem zeigt er auf Instagram Koch-Videos – und wurde dafür 2021 von „Der Feinschmecker“ zu einem der wichtigsten Influencer der Kochszene gewählt. Welchen Imbiss Thomas Martin liebt? „Den ,Mö Grill‘ in der Mönckebergstraße“, sagt er. „Da bin ich immer gerne zwischendurch für eine leckere, gut zubereitete Currywurst. Außerdem ist der Service sehr freundlich.“

„Mö Grill“: Mönckebergstraße (Hamburg-Altstadt), täglich 10-19.30 Uhr, 3,90-7,90 Euro, Tel. (040) 33 67 21, www.moegrill.de