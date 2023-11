Hamburger Lieferdienst: Die Pizza kommt bald mit dem Ofen-Fahrrad!

Wird das jetzt die Pizza-Lieferung 2.0? „Domino’s“, einer von Deutschlands größten Pizza-Lieferdiensten, hat ein neues Lieferfahrrad vorgestellt. Der Clou: Es hat einen Ofen an Bord!

Kurios: Der Pizza-Lieferdienst „Domino’s“ hat am Mittwoch ein „Delivery Bike der Zukunft“ vorgestellt. Denn künftig soll ein Akku-Ofen mit 68 Grad die Pizzen heiß und frisch halten, bis sie beim Kunden eintreffen – und das trotz Lieferung mit dem Fahrrad.

Hamburg: Neues Ofen-Fahrrad ist noch Prototyp

„Für uns ist es mehr als nur ein Job, die perfekte Pizza auszuliefern“, so „Domino’s“-Chef Don Meij. „Es ist unsere klare Mission und tief in unserer DNA verankert.“ Mit dem neuen Liefer-E-Bike „dxb“ solle die Pizza in Rekordzeit, aber ohne Kompromisse bei Qualität und Geschmack ankommen.

Der rote Umluftofen ist auf dem Gepäckträger moniert. Damit die Pizza nicht verrutscht, gibt es darunter noch einen besonderen Stoßdämpfer. Laut „Domino’s“ reduziert die Federung des Fahrrads die G-Kräfte um bis zu 67 Prozent.

Bis das Rad auf Hamburgs Straßen zu sehen sein könnte, dauert es aber noch: Das neue Fahrrad soll jetzt erst in den „Domino’s“ Märkten vorgestellt werden. (ncd)