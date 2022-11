Auffällige Zahnlücke: Wer hat diesen 16-Jährigen gesehen?

Seit vergangenem Donnerstag wird der 16-jährige Saiffulla N. vermisst. Wer hat den Jugendlichen aus Lokstedt gesehen?

Er wollte von seinem Deutschkurs in Langenhorn zurück nach Hause in seine Wohneinrichtung – doch dort kam er nicht an. Seit vergangenem Donnerstag wird Saiffulla N. vermisst.

Bisherige Fandungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg, von dem 16-Jährigen fehlt jede Spur. Wer kann Hinweise zu seinem Verbleib machen? Laut Polizei ist er etwa 1,70 Meter groß, hat dunkles, krauses Haar, buschige Augenbrauen und links eine auffällige Zahnlücke. Saiffulla N. wird als schlank beschrieben, über seine Bekleidung liegen keine Informationen vor.

Die Polizei bittet um Hinweise unter (040) 4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle. (elu)