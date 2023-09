Hamburg steht nächstes Stau-Wochenende bevor: A1 wird zum Nadelöhr

Die Hamburger und Hamburgerinnen werden sich auf den Straßen wieder einmal gedulden müssen, denn am Wochenende stehen einige Bauarbeiten und Sperrungen an. An diesen Stellen müssen Sie von Freitag bis Sonntag mit einem erhöhten Staurisiko rechnen – und das sind die Ausweichrouten.

Von Freitag 18 Uhr bis Montag 5 Uhr wird zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf und dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost neuer Asphalt eingebaut. Für den Einbau in Richtung Lübeck wird der Verkehr in die Richtung Bremen umgeleitet. Es stehen dort in Fahrtrichtung Süden zwei und in Fahrtrichtung Norden ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Um Stau zu verhindern, empfiehlt die Autobahn GmbH folgende Ausweichmöglichkeiten: Großräumig kann die Baumaßnahme ab dem Buchholzer Dreieck über die A261, die A7, die B206 ab der Ausfahrt Bad Bramstedt und der A20 bis zur A1 im Autobahnkreuz Lübeck umfahren werden. Für die Autofahrer, die nicht großräumig umfahren können, bietet sich die Möglichkeit an über die A255 ab dem Autobahndreieck Norderelbe, die B75 Elbbrücken, Bürgerweide, Sievekingsallee, Horner Kreisel, A24 und Autobahnkreuz Hamburg-Ost zu fahren, um wieder zur A1 zu gelangen.

Ostseefahrten am besten nachts oder früh morgens planen

Die Ausweichstrecke führt über die Ausfahrt Hamburg-Moorfleet, den Ring 2, B5, Schiffbecker Weg und schließlich kann die Ausfahrt Hamburg-Jenfeld genommen werden. Die A24 ist aufgrund einer Baumaßnahme des Bezirks am Ring 2 nur einstreifig befahrbar.

Wer aus dem Bereich Lüneburg kommt und das Ziel Ostsee vor Augen hat, wird empfohlen, die Baumaßnahme ab der A39, Ausfahrt Handorf, über die B404 Richtung Geesthacht, die A25 bis zur Ausfahrt Bergedorf, den Curslacker Neuer Deich, Sander Damm, Lohbrücker Markt, die K80, Willinghusener Landstraße, zur A1 Ausfahrt Barsbüttel zu umfahren.

Grundsätzlich wird Tourist:innen und Wochenendtourist:innen empfohlen, ihre Fahrt zur Ostsee in die Nacht oder in die frühen Morgenstunden zu verlegen. Dem Fernverkehr mit Ziel Kopenhagen oder Schweden wird empfohlen, die A7 und E20 zu nutzen.

Weitere Sperrungen und Umleitungen an diesem Wochenende

Zu weiteren Sperrungen und Umleitungen kommt es von Freitag ab 17 Uhr bis Montag 5 Uhr. Die Verbindungsrampe von der A1 in Richtung Nord zur A24 in Richtung Berlin ist gesperrt. Fahrer mit dem Ziel Berlin fahren alternativ an der Ausfahrt Barsbüttel ab, über die K80 zur A24 AS Reinbek. Ab dem Autobahndreieck Norderelbe kann auch über die A255, die B75, Elbbrücken, Bürgerweide, Sievekingsallee, Horner Kreisel, A24 und Autobahnkreuz Hamburg-Ost gefahren werden, um zur A24 zu gelangen.

An der Ausfahrt Billstedt ist die Auffahrt von der B5 in Fahrtrichtung Norden aus Richtung Zentrum und Bergedorf gesperrt. Fahrer aus Richtung Zentrum können über die Bürgerweide, Sievekingsallee, Horner Kreisel, A24 und Autobahnkreuz Hamburg-Ost zur A1 gelangen. Wer aus Bergedorf kommt und nach Lübeck will, fährt in Bergedorf am besten zum Lohbrügger Markt, die K80, Willinghusener Landstraße und schließlich zum A1 Ausgang Barsbüttel.

An der Ausfahrt Öjendorf in Richtung Lübeck werden die Auf- und Ausfahrt gesperrt. Alternative Ausfahrt kann in Billstedt genommen werden. Wer an der Ausfahrt Öjendorf in Fahrtrichtung Norden auffahren möchten, fährt am besten entweder über den Schiffbeker Weg zur Ausfahrt Jenfeld und über das Autobahnkreuz Hamburg-Ost zur A1, oder Sie fahren über die Möllner Landstraße zur K80 und an der Ausfahrt Barsbüttel in Richtung Lübeck

auf. (pw)