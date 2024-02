Neue Großdemo gegen die AfD in Hamburg geplant!

Hunderttausende Menschen sind seit Anfang des Jahres in Hamburg gegen die AfD auf die Straße gegangen. In knapp zwei Wochen ist die nächste Großdemo geplant.

Der Protest soll am 25. Februar ab 13 Uhr unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer“ am Bahnhof Dammtor (Edmund-Siemers-Allee) stattfinden. Das gab Fridays for Future bekannt.

Neue Demo gegen AfD in Hamburg

„Seit Jahren verschiebt die AfD die Debatten nach rechts, spaltet unsere Gesellschaft und bedroht unser Zusammenleben“, heißt es in einem Instagram-Beitrag der Klimaaktivisten. „Nach Wochen der Massenproteste gegen Rechtsextremismus stehen wir noch immer zusammen. Wir sind die Brandmauer. Auf uns alle kommt es an.“

In diesem Jahr gab es bereits zwei Großdemonstrationen in Hamburg gegen Rechtsextrimismus. Zu den Protesten auf dem Jungfernstieg und am Michel kamen insgesamt mehrere Hunderttausend Menschen. (mp)