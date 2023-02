An diesem verlängerten Wochenende trifft trotz sommerlicher Temperaturen Winter-Feeling auf Halloween-Spaß. Zu den Sonnenstrahlen gibt es nämlich den ersten Glühwein, für Mutige bietet Hamburg spannende Grusel-Events. Und auch Shopping- und Konzertfreunde kommen auf ihre Kosten. Einen Überblick gibt es bei der MOPO – und etwas zu gewinnen, gibt es auch!

Großes Gaming-Event mitten in Hamburg

E-Sport-, Gaming- und Japan-Fans aufgepasst! Von Freitag bis Sonntag findet in den Hamburger Messehallen am Messeplatz 1 (St. Pauli) die Polaris Convention statt. Auf 20.000 Quadratmetern tummeln sich rund 150 Aussteller, Influencer und internationale E-Sport-Teams. Dazu gibt es Bühnenshows, Turniere, Workshops, Cosplay und vieles mehr. Am Freitag um 12 Uhr geht es los, Ende ist um 20 Uhr. Samstag und Sonntag öffnen die Türen von 10 Uhr bis 18 Uhr. Ein Tagesticket für 29 Euro gibt es hier.

Spieler eines E-Sport-Turniers (Symbolbild) Imago Spieler eines E-Sport-Turniers (Symbolbild)

Auf dem Kiez ist jetzt schon Winter!

Auf dem Winterdeck auf dem Spielbudenplatz (St. Pauli) herrschen jetzt schon Winter- und Weihnachtsstimmung. Leuchtsterne spenden warmes Licht. Eine geschmückte Tannengirlande umrahmt das Verkaufsfenster einer Holzhütte. An der Theke werden heißer Kakao mit Schuss, Grog und Glühwein serviert. Seit Mittwoch heißt es täglich von 16 bis 22 Uhr: „It’s beginning to look a lot like Christmas“. Wer trotz rund 20 Grad Außentemperatur Lust auf ein Wintergetränk hat, sollte hier vorbeischauen.

Zwei Frauen stoßen mit Glühwein an – seit Mittwoch ist das wieder in Hamburg möglich. (Symbolbild) Imago Zwei Frauen stoßen mit Glühwein an – seit Mittwoch ist das wieder in Hamburg möglich. (Symbolbild)

Mode, Möbel, Schmuck: Design-Markt in den Messehallen

Der „Blickfang Design Markt“ ist das Shopping-Event für alle, die auf der Suche nach einzigartigen Produkten sind. Von Freitag bis Sonntag stellen auf dem Messegelände in der Karolinenstraße 45 (St. Pauli) in der Halle B1 mehr als 150 unabhängige Designer ihre neuesten Produkte und Kollektionen vor. Sie präsentieren lokal produzierte und nachhaltige Möbel, Wohnaccessoires, Mode und Schmuck. Am Freitag hat der Markt von 14 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eine Tageskarte gibt es für 13 Euro. Das Kontingent an der Tageskasse ist begrenzt, Tickets sollten also lieber online gekauft werden. Hier können Sie welche ergattern.

Grooven im „Mojo Club“ unter der Reeperbahn

Am Samstag tritt eine echte Disco-Legende in Hamburg auf: Mousse T.! Der Produzent und Songwiter übernimmt wieder die Decks unter der Reeperbahn im legendären „Mojo Club“. Mit einem Mix aus Soul, Jazz, Funk und Disco bringt er das Publikum zum Grooven. Tickets gibt es hier für zwölf Euro. Los geht es um 23 Uhr (Reeperbahn 1, St. Pauli).

Mousse T. legt wieder mal im „Mojo Club“ auf. (Archivfoto) Imago Mousse T. legt wieder mal im „Mojo Club“ auf. (Archivfoto)

Neuer Film von Hamburgs Star-Regisseur Fatih Akin

Hamburgs wohl bekanntester Regisseur Fatih Akin (u. a. „Soul Kitchen“, „Goldener Handschuh“) hat einen neuen Streifen in die Kinos gebracht: „Rheingold“. Der Film erzählt das Leben des Bonner Rappers Xatar. Neben seinem musikalischen Werdegang geht es in „Rheingold“ auch um die kriminelle Vergangenheit des Rapstars – zum Beispiel einen Überfall auf einen Goldtransporter im Jahr 2009, durch den er nationale Bekanntheit erlangte.

Seit Donnerstag läuft Xatars Lebensgeschichte in Hamburgs Kinos. Am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag wird „Rheingold“ unter anderen in den Kinos: Astor am Sandtorkai (HafenCity), Savoy am Steindamm (St. Georg), Abaton am Allende-Platz (Rotherbaum), Studio Kino in der Bernstorffstraße (St. Pauli) und Holi an der Schlankreye (Harvestehude) gezeigt. Tickets gibt es vor Ort.

The Libertines live in der Edel-Optics-Arena

The Libertines, eine der wichtigsten britischen Rockbands des beginnenden 21. Jahrhunderts, treten am Freitag um 20 Uhr in der Edel-Optics-Arena auf (Kurt-Emmerich-Platz, Wilhelmsburg). Das Quartett um Pete Doherty und Carl Barât bringt die rohe, ungezügelte Kraft seiner frühen Jahre erneut auf die Konzertbühnen zurück und liefert Liveshows mit unnachahmlicher Intensität ab. Tickets gibt es hier für rund 50 Euro.

Pete Doherty, Frontmann der Band The Libertines. dpa Pete Doherty, Frontmann der Band The Libertines.

Poetry Slam im Schauspielhaus

Poetry Slam, das ist mehr als nur Studierenden-Lyrik oder Comedy in Textform. Slam-Texte schaffen es auch in die Programme großer Buchverlage und klettern in die Beststeller-Listen. Am Freitag präsentieren sich im Schauspielhaus in der Kirchenallee (St. Georg) die Besten der Besten. Zum Line-up gehören: Elias Hirschl, Paul Bodowski, Lydia Daher und Julius Fischer. Moderiert wird die Veranstaltung von Ken Yamamoto. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es hier ab 18,50 Euro.

Fünf neue Grusel-Shows: Halloween in der Speicherstadt

Sind Sie mutig und trauen sich an Halloween in das Hamburg Dungeon am Kehrwieder (HafenCity)? Dort erwarten Sie fünf komplett neue Shows und ein Rundgang, den Sie so schnell nicht vergessen werden. Unterwegs treffen Sie zwielichtige Gestalten, Geister und Dämonen. Die Shows werden Samstag bis Montag jeweils von 18 bis 22 Uhr gespielt. Tickets gibt es hier für 35 Euro.

Halloween im Hamburg Dungeon (Archivfoto). Imago Halloween im Hamburg Dungeon (Archivfoto).

Halloween-Shows im Dungeon: Jetzt Tickets gewinnen!

Für die Halloween-Shows im Hamburg Dungeon verlosen wir 4×2 Tickets!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantworten Sie einfach folgende Frage: Wann wird traditionell Halloween gefeiert? Schicken Sie die Antwort in einer E-Mail mit dem Betreff „Halloween“ und Ihren Kontaktdaten an: gewinn@mopo.de. Teilnahmeschluss ist Freitag, 15 Uhr.

2 x 2 Tickets sind für Sonntagabend um 18 Uhr, 2 x 2 Tickets sind für Montagabend um 18 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Trödelspaß in der Rindermarkthalle

Am Sonntag ist wieder Zeit für den Flohmarkt auf dem Außengelände und dem überdachten Parkdeck der Rindermarkthalle St. Pauli (Neuer Kamp). Anbieter begeistern mit Hausrat, Trödel, Secondhand-Bekleidung, Antiquitäten sowie künstlerischen Arbeiten. Los geht es um 9 Uhr, vorbei ist es um 16 Uhr.

Hier können Sie sich selbst aufs Glatteis führen

Jeden Sonntag können Schlittschuhläufer in der Q.Beyond-Arena am Hellgrundweg (Bahrenfeld) zeigen, was sie können. Für jeweils 2,5 Stunden schlittern Hamburger von 14.30 bis 17 Uhr über das Eis. Ab 14 Uhr werden Gäste in die Halle gelassen. Schlittschuhe können in den Größen 26 bis 49 und Gleitschuhe in den Größen 24 bis 34 in der Arena ausgeliehen werden. Einzelkarten für Erwachsene kosten sechs Euro – Tickets gibt es vor Ort.

In Bahrenfeld können Hamburger Eislaufen. (Symbolbild) Imago In Bahrenfeld können Hamburger Eislaufen. (Symbolbild)

Kunst-Festival zum Thema Vielfalt

Hamburgs interdisziplinäres Festival „Fluctoplasma“ für Kunst, Diskurs und Diversität findet zum dritten Mal von Donnerstag bis Sonntag statt. An der Schnittstelle ästhetischer und politischer Reflexionen werden mehr als hundert Künstler und Speaker unter dem Leitsatz „retelling utopia“ ihre Perspektiven für ein Zusammenleben in Vielfalt vorstellen. „Ein Zusammenleben, das pluralistischer, gerechter und solidarischer als das gegenwärtige sein muss“, betont Festivaldramaturgin Ayna Steigerwald. Informationen zum Programm und zu den unterschiedlichen Spielorten und -zeiten finden Sie hier, Tickets gibt es hier ab 4 Euro.

Grusel-Programm im Fundus-Theater

Am Sonntag und Montag finden jeweils um 15 Uhr die „Table Animals“ von Tim Etchells und Vlatka Horvat im Fundus Theater am Sievekingdamm (Hamm) statt. Die Veranstalter laden Menschen jedes Alters zu einem etwas anderen Brettspiel ein. Die Figuren sind Tiere, statt Gewinnern entstehen hier Geschichten. Was es dabei für Möglichkeiten gibt, zeigen Tim Etchells und Vlatka Horvat in vier Videos. Davor ­stehen Spieltische für die Besucher bereit. „Table Animals“ ist eine parti­zipative Installation, die Neu-Bearbeitung einer Live Performance – zum Selberausprobieren. Ein Ticket für Erwachsene kostet zehn Euro und gibt es hier.

Es geht doch noch weiter: Banksy-Ausstellung in Hamburg

Grund zur Freude für alle, die die sensationelle Ausstellung bislang verpasst haben: „The Mystery Of Banksy“ wird bis zum 11. Dezember verlängert – auch am freien Montag lässt sich die Kunst des geheimnisvollen Mannes im ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäude in der Mönckebergstraße (Altstadt) erleben. Am Wochenende und an Feiertagen öffnet die Ausstellung um 10 Uhr. Vorbei ist es um 18 Uhr. Tickets gibt es hier ab 18 Euro.