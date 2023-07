Nach Sperrung: Beliebter Hamburger Badesee ist wieder frei

Das Hin und Her um den Eichbaumsee in Allermöhe hat eine neue Wendung genommen: Wegen Blaualgen war der See zuletzt für einige Tage gesperrt. Jetzt ist der Badespaß wieder erlaubt.

Die Cyanobakterien-Chlorophyll-Konzentration im Wasser sei „stark zurückgegangen“ und liege nun wieder „deutlich unterhalb des Warnwertes des Umweltbundesamtes“, teilte das Bezirksamt Bergedorf am Mittwoch mit. Seit dem 11. Juli war der Eichbaumsee wegen des Blaualgenbefalls erneut gesperrt.

Das Bakterium kann giftige Stoffe bilden, die gefährlich für Fische oder Zooplankton sind. Für Menschen sind Blaualgen vor allem durch Verschlucken des belasteten Wassers gefährlich. Die Stoffe können Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, gerötete Augen oder Atemnot verursachen.

Schwimmer:innen sollen außerdem beim Baden im Eichbaumsee auf die Abbruchkanten im Wasser achten und vorsichtig sein, hieß es weiter. (fbo)