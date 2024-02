Frost, Nebel, glatte Straßen: So ungemütlich wird das Wetter zum Wochenstart

Das große Frühlingserwachen lässt in Hamburg und Schleswig-Holstein noch auf sich warten. Stattdessen sind für den Wochenanfang Nebel, Regen und Frost angesagt. Die wenig zufriedenstellende Prognose der Experten: „Das Wetter dümpelt weiter vor sich hin.“

Der Sonntag bringt Nebel, Wolken und schauerartigen Regen in den Norden. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) pendeln sich die Höchsttemperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein zwischen sechs und neun Grad ein. In der Nacht zum Montag bleibt es vorerst wolkig und es gibt weiterhin Regen, später kann es neblig werden. Auch Reifglätte ist zeitweise möglich. Am Montag lockert der Nebel erst im Laufe des Tages auf.

Wetter in Hamburg: Nebel, Regen und Frost

„Nicht Fisch, nicht Fleisch, sondern eher ein Fischen im trüben Teich“, so fassen die Experten das Wetter der kommenden Tage zusammen. Zwar endet für die Meteorologen am kommenden Freitag der Winter, doch es sei noch kein frühlingshaftes Wetter mit Sonnenschein und zweistelligen Temperaturen in Sicht. Schuld daran sei Tiefdruckeinfluss.

Die Wolken wollen Anfang der Woche nicht so recht weichen. Die Sonne soll sich nur für ein bis maximal fünf Stunden pro Tag zeigen. Am Montag bringt das Tief „Yue“ dann auch noch Regen. Ab Dienstag stehen dann aber ein paar trockene Tage ins Haus, erst ab Freitag gibt es wieder häufiger Niederschläge.

„In den Nächten, vor allem bei Aufklaren, kann es gebietsweise leichten Frost geben. Vielleicht kann damit noch ein neuer Rekord in Sachen ,überhaupt kein Frost im Februar’ verhindert werden“, so Diplom-Meteorologe Simon Trippler. Bisher gilt dies für rund ein Fünftel der Stationen in Deutschland (97 von 470 Stationen) für den aktuellen Monat. Der Rekord stamme aus dem Jahr 2020, als 30 der damals 469 meldenden Stationen im Februar keinen Frost erlebten. (mp/dpa)