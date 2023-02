Manchmal muss es einfach ein Stück Torte sein. Als erste Hilfe gegen trübe Tage, schlechte Laune oder als Belohnung nach einer stressigen Woche. Kaffee ohne Kuchen ist wie Sonntag ohne Sonne, irgendwie freudlos. Wer wegen des Genusses der süßen Sahnestücke ein schlechtes Gewissen hat, verbindet den Verzehr mit einem ausgedehnten Herbstspaziergang. Die Auswahl an hausgemachten Kuchen in Hamburg ist groß. Hier sind unsere Lieblingsplätze für Tortenschlachten.

Manchmal muss es einfach ein Stück Torte sein. Als erste Hilfe gegen trübe Tage, schlechte Laune oder als Belohnung nach einer stressigen Woche. Kaffee ohne Kuchen ist wie Sonntag ohne Sonne, irgendwie freudlos. Wer wegen des Genusses der süßen Sahnestücke ein schlechtes Gewissen hat, verbindet den Verzehr mit einem ausgedehnten Herbstspaziergang. Die Auswahl an hausgemachten Kuchen in Hamburg ist groß. Hier sind unsere Lieblingsplätze für Tortenschlachten.

Waldhuuske

Im Nationalpark Rosengarten südlich der Elbe liegt das Waldhuuske. Erst ein Spaziergang durch den Herbstwald, dann ein Stück Torte. Die Auswahl ist riesig und Chefin Jacqueline backt von Birne-Maracuja Baiser, Zwetschgen-Blechkuchen bis zum Bestseller Lemoncurdtorte alles selbst. Geöffnet von Donnerstag bis Sonntag.

Anschrift: Waldhuuske, Rosengartenstraße 2, Rosengarten

Seit 2020 führt Jacqueline van den Aker-Welte zusammen mit ihrem Mann das Waldhuuske in Rosengarten. Anke Geffers Seit 2020 führt Jacqueline van den Aker-Welte zusammen mit ihrem Mann das Waldhuuske in Rosengarten.

Liebes Bisschen

Nicht einfach nur Torten: Im „Liebes Bisschen“ in Altona stehen echte Kunstwerke in der Vitrine. Deren Lebensdauer ist leider begrenzt. Also schnell ein Stück Salzkaramelltorte sichern, bevor es zu spät ist. Hergestellt werden die süßen Wunderwerke in der hauseigenen Tortenmanufaktur von den Konditorinnen Lara und Johanna.

Anschrift: Liebes Bisschen, Spritzenplatz 5, Altona

Konditorin Lara vom „Liebes Bisschen“ mit Salzkaramelltorte. Anke Geffers Konditorin Lara vom „Liebes Bisschen“ mit Salzkaramelltorte

Malina Stories

Himbeer-Cheesecake oder Schoko-Espresso-Torte, bei Malina Stories ist alles hausgemacht. Das gemütliche Café (montags geschlossen) ist seit 2019 neuer alter Treffpunkt in Barmbek. Bereits seit 1934 gab es hier eine Konditorei. Und warum das Café Malina Stories heißt, finden alle heraus, die die beiden sympathischen Inhaberinnen nach dem Geheimnis der Himbeere fragen.

Anschrift: Malina Stories, Hellbrookstraße 61, Barmbek

Obstparadies Kleinwort

Radfahren mit Belohnung: das verspricht eine Tour durch die Wedeler Marsch mit Ziel Obstparadies Kleinwort. So überwältigend wie die Aussicht vom Hofcafé über die Elbe bis ins Alte Land ist das Kuchen- und Tortenangebot. Die einen schwören auf Stachelbeer-Baiser, die anderen auf die Joghurt-Blaubeertörtchen. Geöffnet von Donnerstag bis Sonntag.

Anschrift: Obstparadies Kleinwort, Winterros, Wedel

Die Tortenauswahl im Obstparadies Kleinwort in Wedel ist besonders groß. Anke Geffers Die Tortenauswahl im Obstparadies Kleinwort in Wedel ist besonders groß.

Café Luise

Eine Institution in Fuhlsbüttel ist das Café Luise. Wie die Kuchen, Torten und Franzbrötchen wird dort auch das Brot viel Handwerkskunst gebacken. Mit Erfolg – das Café hat inzwischen drei Standorte und die Bäckerei von Heiko Fehrs zählt zu den besten in Deutschland.

Anschrift: Café Luise, Erdkampsweg 12, Fuhlsbüttel

Das Café Luise ist eine Institution in Fuhlsbüttel. Hie serviert Violetta eine Blaubeer-Sahne-Torte. Patrick Sun Das Café Luise ist eine Institution in Fuhlsbüttel. Hie serviert Violetta eine Blaubeer-Sahne-Torte.

Café Beerental

Nicht nur sonntags stehen die Kunden im „Café Beerental“ in Eißendorf Schlange. Für die besten Torten weit und breit ist jeder bereit, kurz zu warten, denn Nicole Günther und ihre Tochter Felina beraten und empfehlen gern. Cheesecake oder Kirsch-Eierlikörtorte, Buttermilch-Himbeer-Torte oder Rhabarber- Streuselkuchen, oder glutenfreie Himbeer-Buchweizentorte, was darf es sein? Geöffnet von Mittwoch bis Sonntag.

Anschrift: Café Beerental, Beerentalweg 46, Eißendorf