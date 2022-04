Durchhalten! Hamburgs Wetter kommt nächste Woche auf Hochtouren

Jetzt heißt es tapfer sein, denn es wird noch mal richtig ungemütlich für die Nordlichter. Kleiner Trost: Besserung ist in Sicht! Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich in den kommenden Tagen auf Regen und stürmisches Wetter einstellen. Kommende Woche gibt es dafür den ersten Vorgeschmack auf sommerliche Temperaturen und sogar eine vorsichtige Prognose für Ostern, die hoffen lässt.

Am Donnerstag regnet es, örtlich kann es auch gewittrige Graupelschauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Höchstwerte liegen bei acht bis elf Grad. Vielerorts könne es auch zu Sturmböen kommen. Auf den Inseln rechnen die Meteorologen vereinzelt auch mit schweren Sturmböen mit bis zu 95 Stundenkilometern.

Wechselhaftes Wetter bald vorbei: Nach Regen folgt Sonnenschein in Hamburg

In der Nacht zum Freitag ist es wechselnd bewölkt. Im Verlauf der Nacht gibt es kaum noch Regen- oder Schneeregenschauer. Die Tiefstwerte liegen demnach bei etwa drei Grad. Am Freitag wechseln sich etwas Sonne und dichte Wolken ab.

Die Winter- und Regenjacken sollte man aber trotzdem noch griffbereit haben, denn es ist mit Schauern zu rechnen bei Höchstwerten von acht Grad. Örtlich können Temperaturen bis zu zehn Grad erreicht werden. Es wird stürmisch. Am Abend nimmt der Wind im Landesinneren ab. Bis Sonntag bleibt es weiter wechselhaft.

Hamburg: Vorsichtige Wetterprognose für Ostern

Montag geht endlich bergauf und es wird bei Höchsttemperaturen von 12 Grad wieder freundlicher. Ab dann wird es jeden Tag ein wenig frühlingshafter. Am Dienstag rechnet man bereits mit 15 Grad.

Am Mittwoch und Donnerstag erwartet die Nordlichter ein Vorgeschmack auf den Sommer bei Temperaturen von 17 bis 18 Grad, prognostiziert der DWD vorsichtig und gibt an, dass man noch nicht sagen könne, wie das Wetter über die Ostertage werden wird. „Man kann sich aber schon auf mildere Temperaturen einstellen“, heißt es von dort. Wenn das mal nicht hoffen lässt. (dpa/cnz)