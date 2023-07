Das „Fadda“ in Eimsbüttel war eine Institution. Jetzt hat Manuel da Silva die Räumlichkeiten übernommen – was er dort anbietet, ist alles andere als gewöhnlich.

Im Heußweg 90 herrscht wieder Betrieb. Nachdem sich die langjährigen Inhaber von „Fadda“ in den Ruhestand verabschiedet haben, hat Manuel da Silva übernommen. Was er plant und warum sich nicht alles verändert.

Spanische Spätzle im „Man 41“

Das „Fadda“-Logo ist verschwunden, ein neuer Schriftzug ziert die Fenster: „Man 41“ heißt das Restaurant von da Silva.

Innen hat sich bislang wenig verändert, die Speisekarte ist aber eine Neue. Spanische Spätzle oder Kaiserschmarrn stehen darauf. „Deutsch-österreichische Küche mit portugiesischen Einflüssen“, fasst da Silva das Angebot zusammen.

Auch die Erinnerungen an das „Fadda“ sollen im neuen Restaurant erhalten bleiben – zum Beispiel mit sardischen Weinen und wechselnden Spezialitäten aus der „Fadda“-Küche. Für Letzteres sorgt Mitarbeiter Elvis, den da Silva übernommen hat.

„Liebe auf den ersten Blick“

Mit dem Restaurant im Heußweg erfüllt sich da Silva einen lang gehegten Traum. Seit der gelernte Koch vor neun Jahren von Portugal nach Deutschland auswanderte, spielte er mit dem Gedanken, ein eigenes Lokal zu eröffnen.

Als der 48-Jährige zuletzt in einem kleinen Restaurant in Eppendorf kochte, entschied er: „Ich will es selber machen – nach meinen eigenen Vorstellungen.“

Auf der Suche nach geeigneten Räumen stieß er auf die der Faddas. „Liebe auf den ersten Blick“, sagt da Silva und lacht. Er selbst wohnt nur wenige Meter entfernt in der Gneisenaustraße.

Das ehemalige „Fadda“ heißt jetzt „Man 41“. Foto: Julia Haas

Blumenladen und Restaurant im ehemaligen „Fadda“

Bisher nutzt da Silva nur den Restaurantbereich im Heußweg, das ehemalige „Fadda“-Bistro daneben steht leer, die Fenster sind zugeklebt. Das soll sich in Zukunft ändern. Da Silvas Frau plant, dort einen Blumenladen zu eröffnen – voraussichtlich ab September.

Man 41, Heußweg 90, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 16:30 bis 23 Uhr, Samstag von 12 bis 23 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr