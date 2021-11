Welche großen Hamburger Arbeitgeber sind eigentlich am beliebtesten? Die Antwort hat die Arbeitgeber-Bewertungsplattform „Kununu“, auf der Beschäftigte ihr Unternehmen direkt bewerten können. Die Erfahrungsberichte zeigen dabei: einige kleinere Unternehmen in Hamburg überzeugen in jeder Kategorie.

Seit 2007 kann man auf der Website von „Kununu“ anonym sein Unternehmen bewerten. Mittlerweile haben rund 4,9 Millionen User ihren Arbeitgeber zu Kategorien wie interner Kommunikation, Arbeitsatmosphäre oder auch dem Umwelt- und Sozialbewusstsein eingeschätzt.

„Kununu“ kennt die besten Arbeitgeber in Hamburg

In Hamburg allein sind 18.000 Firmen beziehungsweise deren Niederlassungen registriert. Darunter natürlich auch die großen Unternehmen wie Airbus oder Asklepios. Die MOPO hat sich gefragt: Welche davon sind die besten Arbeitgeber in Hamburg? Das Portal „Kununu“ hat dafür exklusiv eine Liste der 20 größten Arbeitgeber erstellt und sie nach ihrer Bewertung geordnet.

Spitzenreiter ist wie im vergangenen Jahr schon der Onlinehändler „Otto“, der von 1060 Angestellten eine Bewertung von 4,06 bekommen hat, wobei 5 die beste Note ist. Auf den zweiten Platz folgt die Krankenkasse „Die Techniker“, die mehr als 670 Profile bewertet hatten, mit einer Gesamtbewertung von 4,01. Die „Hamburger Hafen und Logistik AG“ (HHLA) landet ebenfalls auf dem Treppchen. Seit 2011 bewerteten 96 Angestellte das Unternehmen, was ihm eine Wertung von aktuell 3,83 einbringt.

Die weiteren Platzierungen:

Philips – 3,72 (548 Bewertungen)

– 3,72 (548 Bewertungen) Beiersdorf – 3,72 (521 Bewertungen)

– 3,72 (521 Bewertungen) Airbus – 3,71 (1376 Bewertungen)

– 3,71 (1376 Bewertungen) Jungheinrich – 3,64 (650 Bewertungen)

– 3,64 (650 Bewertungen) Still – 3,62 (257 Bewertungen)

– 3,62 (257 Bewertungen) Universitätsklinikum Hamburg – 3,6 (262 Bewertungen)

– 3,6 (262 Bewertungen) Hamburger Sparkasse – 3,56 (423 Bewertungen)

– 3,56 (423 Bewertungen) Deutsche Bahn – 3,56 (7216 Bewertungen)

– 3,56 (7216 Bewertungen) Hamburger Hochbahn – 3,55 (215 Bewertungen)

– 3,55 (215 Bewertungen) Signal Iduna – 3,53 (493 Bewertungen)

– 3,53 (493 Bewertungen) Deutsche Post & DHL – 3,51 (6800 Bewertungen)

– 3,51 (6800 Bewertungen) Edeka Zentrale – 3,5 (548 Bewertungen)

– 3,5 (548 Bewertungen) Evangelische Stiftung Alsterdorf – 3,48 (59 Bewertungen)

– 3,48 (59 Bewertungen) Kühne + Nagel – 3,39 (941 Bewertungen)

– 3,39 (941 Bewertungen) Lufthansa Technik – 3,35 (613 Bewertungen)

– 3,35 (613 Bewertungen) Asklepios Kliniken – 3,08 (1416 Bewertungen)

Abseits von den großen Unternehmen gibt es in Hamburg zudem einige kleinere Arbeitgeber, die es in allen 13 Kategorien in die Top 20 auf der Liste aller Hamburger Unternehmen mit mindestens 20 Bewertungen schaffen. Darunter etwa die „Slashwhy GmbH“, eine Software-Entwicklungsfirma mit Sitz in Hammerbrook. 130 Beschäftigte heben hier besonders die Arbeitsatmosphäre hervor.

Bei den Arbeitsbedingungen kann vor allem die „Sum.cumo Sapiens GmbH“ punkten. Auch das Umwelt- wie auch Sozialbewusstsein des Arbeitgebers mit Sitz in Eimsbüttel wird von etwa 60 Usern als sehr gut wahrgenommen.

In der Marktforschungsfirma „Quantilope GmbH“ wird laut 64 Bewertungen besonders auf den Umgang mit älteren Kolleg:innen geachtet. Außerdem kann man laut den Angestellten besonders interessante Aufgaben übernehmen.

Das meinen auch die 50 Mitarbeitenden der Softwarefirma „WPS Workplace Solutions GmbH“, deren Image außerdem sehr gut sein soll. Wem die interne Kommunikation besonders wichtig ist, könnte laut 106 Bewertungen bei „Medicare Personaldienstleistungen GmbH“ einen passenden Arbeitgeber finden. Außerdem verhalten sich die Vorgesetzten der Zeitarbeitsfirma zudem sehr freundlich, außerdem soll hier die Arbeit besonders gut mit dem Alltag vereinbar sein.