Amoklauf bei Zeugen Jehovas: Ermittlungen gegen Waffenprüfer eingestellt

Knapp ein Jahr nach der Tat hat die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen drei Mitglieder des Prüfungsausschusses eingestellt, die dem späteren Amokläufer ein Sachkundezeugnis austellten. Das gab die Behörde am Mittwoch bekannt.

Eine der schlimmsten Straftaten der Nachkriegszeit in Hamburg passierte mit einer legal erworbenen Waffe: Am 9. März 2023 stürmte Philipp F. den Gemeindesaal der Zeugen Jehovas in Alsterdorf und eröffnete das Feuer. Sieben Menschen – darunter ein ungeborenes Kind – starben, schließlich richtete F. die halbautomatische Pistole gegen sich selbst.

Schon kurz nach der Tat stellte sich heraus, dass Hinweisen auf eine psychische Instabilität des späteren Täters nicht oder nur unvollständig nachgegangen worden war. Und auch bei der Ausstellung der Waffenbesitzkarte, die es F. möglich machte, die Tatwaffe und große Mengen Munition legal zu erwerben, gab es Ungereimtheiten.

Amoklauf in Hamburg: Ermittlungen gegen Waffenprüfer eingestellt

Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg ermittelte gegen drei Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Philipp F. das Sachkundezeugnis ausgestellt hatten. Knapp ein Jahr nach der Tat gab die Behörde am Mittwoch bekannt: Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Begründung: Die Schuld der drei Männer wäre „als gering anzusehen“. Zudem bestehe „kein öffentliches Strafverfolgungsinteresse (mehr)“.

