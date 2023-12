Gewinnen Sie eine Auszeit im Zollenspieker Fährhaus

Wir verlosen ein exklusives Übernachtungs- und Genussarrangement für Zwei

Eine kleine Flucht an die Elbe mit Übernachtung, Wellness, festlichem Dinner, Cocktails und Frühstück. Wer kann das nicht gebrauchen? Und genau das bietet unser heutiger Partner, das Zollenspieker Fährhaus! Dazu haben Sie auch heute die Chance, einen Familienbesuch beim Winterspektakel zu gewinnen.

Entdecken Sie unvergessliche Momente im Zollenspieker Fährhaus und genießen Sie zu zweit eine Auszeit mit Übernachtung inklusive Frühstück, exquisitem 4-Gänge-Menü, passender Weinbegleitung, hausgemachtem Gin-Cocktail und Wellness. Zur Begrüßung erwartet Sie zudem eine Flasche Prosecco auf Ihrem Zimmer. Lassen Sie sich verwöhnen – das Fährhaus-Team kümmert sich um alle Details. Erleben Sie den Komfort und erstklassigen Service des 4-Sterne-Superior-Hotels mit seinen komfortablen Zimmern, einer Vielzahl an Angeboten und die einzigartige Lage an der Elbe. Ob im Restaurant 1252 mit malerischem Elbblick oder in der ElbBrasserie – lassen Sie sich von französischer Küche mit hanseatischem Flair oder exklusiven Grill-Spezialitäten inspirieren. Ein Fest für die Sinne!

Am südlichsten Punkt Hamburgs repräsentiert das Zollenspieker Fährhaus mit seinem denkmalgeschützten Gebäude hanseatische Geschichte seit 1252. Tauchen Sie ein in die faszinierende Verbindung von Geschichte und Natur, eingebettet in ein idyllisches Naturschutzgebiet und die romantische Deichlandschaft.

zollenspieker-faehrhaus.de

Gewinnspielfrage: Wie heißt das Restaurant mit Elbblick im Zollenspieker Fährhaus?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 20.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Winterspektakel Hamburg

Feiern Sie mit der ganzen Familie!

Mignon

Neben den Tagespreisen, gibt es auch noch einen Gesamtpreis zu gewinnen: Einen Besuch einer Abendvorstellung (bis inkl. 07.01.2024) auf dem Winterspektakel auf der Bahrenfelder Trabrennbahn mit bis zu 25 Personen. Dort erwarten Sie ein Jahrmarkt, das Show-Spektakel „Bilder im Kopf“, das eine Mischung aus klassischer Akrobatik, immersiven Effekten und anrührender Komik zeigt und ein Food Court für das leibliche Wohl der ganzen Familie. Das ist in Ihrem All-Inclusive-Paket enthalten: die besten Plätze vorne an der Showbühne, unbegrenzte Fahrchips, freie und unbegrenzte Auswahl auf dem Food Court inklusive der Bars, auch an den Partnerbars von ScarpoVino und Leev.

Gewinnspielfrage: Wie heißt die Show beim Winterspektakel?

Wenn Sie dieses Event für die ganze Familie gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 23.12.23, 24 Uhr.