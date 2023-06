Saeed, „Sonnenschein“ in der „Fuhle“

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

4,7 Kilometer lang ist sie, und mit 792 hat sie die höchste Hausnummer in ganz Hamburg, sie ist das Herz von Barmbek und „die“ Einkaufsstraße in Barmbek-Nord – gemeint ist natürlich die Fuhlsbüttler Straße, von den Bewohnern auch liebevoll „Fuhle“ genannt.

In der Nummer 151 befindet sich der „Quick-Shop“ von Saeed Tarasi; er hat ihn erst Anfang dieses Jahres übernommen. Erfahrung in der Kiosk-Branche hat er über die letzten zehn Jahre in Hamburg, Lübeck und Lüneburg genug gesammelt, der „Quick-Shop“ ist sein erster eigener Laden.

Am Anfang stand ein Umbau an, neue Regale, einen schönen grauen Fußboden, helle Tageslichtbeleuchtung ließ er sich einbauen. Und er vergrößerte das Warenangebot. Es gibt bei ihm eine große Getränkeauswahl, über 600 Zeitungen, fast 700 Postkarten, Tabak- und Schreibwaren, eine Postfiliale und in etwa drei Wochen auch Lotto. Letztendlich bekommen die Kunden von Nutella bis zum Kondom alles, was sie bei ihrem Großeinkauf vergessen haben. Und das täglich von 7 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag sogar bis 23 Uhr. Um sich für den 15-Stunden-Tag fit zu machen, joggt Saeed jeden Morgen, und zur Entspannung spielt er am Abend öfter auf seiner Santur, einem orientalischen Saiteninstrument.

Obwohl Saeed erst knapp fünf Monate am Start ist, hat er schon eine richtige Fan-Gemeinde unter seinen Kunden. Er ist der Sonnenschein hinter dem Tresen. Der 30-Jährige mit seiner klangvollen Stimme, den großen Augen und dem offenen Lächeln gewinnt die Herzen seiner Kunden im Nu.

„Das habe ich dir mitgebracht“, sagt die 43-jährige Elena mit einem breiten Lächeln, als sie Saeed einen bunten Lolli überreicht. „Er ist gut, weil er mich immer zum Lachen bringt“, erzählt sie mir und verabschiedet sich dann fröhlich mit einem „Bis morgen!“

Als Leo, ein Labrador-Mix, mit seinem Herrchen hereinkommt, nimmt der Hund schnurstracks vor dem Tresen Platz und bekommt von Saeed sein Leckerli. Herrchen und Leo sind zufrieden, und Saeed ist glücklich, dass sein Firmenmotto „Bei mir ist der Kunde König“ so gut ankommt.

