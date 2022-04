Nächste Chance auf Playoffs: Towers sind aber gewarnt

Am Sonntag (18 Uhr) müssen die Hamburg Towers zum vorletzten Spiel der Hauptrunde bei den MBC Syntainics in Weißenfels ran – und wollen mit einem Sieg den Playoff-Einzug endgültig perfekt machen. Dass der Tabellensechszehnte ein Stolperstein sein kann, erlebten die Towers im Hinspiel, als eine zwischenzeitliche 20-Punkte-Führung fast noch verspielt wurde.

„Wir müssen unbedingt konstant bleiben“, sagte Towers-Trainer Pedro Calles.. „Es wird ein komplett anderes Spiel als in der Hinrunde“, als die Towers schließlich doch mit 84:76 siegten. Ein Erfolg am Sonntag – und der zweite Einzug in die Playoffs ist endgültig perfekt. Dann könnte auch ein Comeback von Zach Brown für die laufende Spielzeit noch einmal zum Thema werden.

Der US-Amerikaner fehlt den Wilhelmsburgern seit März wegen einer Fußverletzung. „Vor ein paar Wochen konnte ich nur mit Krücken gehen, inzwischen kann ich wieder laufen“, frohlockte der 26-Jährige.