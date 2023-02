Sensation bei der Ski-WM! Auch eine Deutsche darf jubeln

Die Kanadierin Laurence St. Germain hat sensationell den WM-Slalom in Meribel gewonnen. Die 28-Jährige, die noch nie in einem Weltcup-Slalom unter die besten Fünf gefahren war, setzte sich völlig überraschend vor der Top-Favoritin Mikaela Shiffrin aus den USA durch. Bronze ging an Lena Dürr.

Für die Münchnerin, die schon zwei Bronzemedaillen im Team Event bei Ski-Weltmeisterschaften gewonnen hatte, war es die erste Medaille in einem Einzelwettbewerb. Bei den Olympischen Spielen in Peking hatte sie vor einem Jahr Bronze noch um sieben Hundertstelsekunden verpasst. Nun reichte es hauchdünn. Im Ziel lag sie zwei Hundertstel vor der Norwegerin Mina Fürst Holtmann, die Vierte wurde.

St. Germain, die nach dem ersten Durchgang noch Dritte gewesen war, hatte am Ende 57 Hundertstel Vorsprung auf die nach dem ersten Lauf führende Shiffrin. Dür lag 69 Hundertstel hinter der Siegerin.