„Er wollte kämpfen“: Plötzlich prügeln sich die Baseball-Stars während des Spiels

In der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB ist es zu einem ungewöhnlichen und heftigen Schlagabtausch gekommen. Die Starspieler Tim Anderson von den Chicago White Sox und José Ramírez von den Cleveland Guardians schlugen während des Spiels am Samstag nach einem kurzen Wortgefecht aufeinander ein. Dabei schickte Ramírez mit einem rechten Schwinger Anderson zu Boden.

Kleine Raufereien kommen in der MLB häufiger vor, in der Regel wird geschubst, gezogen und geklammert – Faustschläge sind äußerst selten.

MLB: Anderson und Ramírez drohen lange Sperren

Wie es zu der Auseinandersetzung am Samstag kam, blieb zunächst unklar. „Er wollte kämpfen. Und weil er kämpfen wollte, musste ich mich verteidigen“, sagte Ramírez, dem ebenso wie Anderson eine lange Sperre durch die Liga gewiss ist.

All-Star Ramírez war vor der Schlägerei auf das zweite Base zugehechtet. Noch am Boden liegend äußerte er seinen Unmut über Anderson, von dem er sich offenbar respektlos berührt gefühlt hatte. Anderson streifte seinen Handschuh ab, ging in Kampfpose und begann, auf Ramírez einzuschlagen. Hinzugeeilte Mannschaftskollegen und Coaches konnten die Streithähne erst trennen, nachdem Anderson am Boden lag. (sid/fs).