Hollywoodstar schickt Liebesbotschaft an Basketball-Helden

Star-Schauspieler Adam Sandler hat den spanischen Basketballern um seinen Kollegen Juancho Hernangómez Glückwünsche zum EM-Titel in Berlin ausgerichtet. „Bo Cruz! Du hast es geschafft. Liebe Dich Juancho. Und Willie! Glückwunsch an das ganze spanische Team“, schrieb Sandler in der Nacht zu Montag auf Twitter. Der 56 Jahre alte Sandler und Juancho Hernangómez drehten gemeinsam den Film „Hustle“, der in diesem Jahr auf Netflix veröffentlicht wurde. Profi Hernangómez spielt in dem Film den Basketballer Bo Cruz.

Die Spanier hatten mit einem 88:76-Sieg über Frankreich am Sonntag ihren vierten EM-Titel eingefahren. Juancho Hernangomez verwandelte bereits in der ersten Halbzeit sechs Dreipunktewürfe und war mit 27 Punkten bester Werfer des Spiels. Sein Bruder Willy steuerte 14 weitere Zähler bei.

Erste Medaille seit 2005: Deutsche Basketballer feiern

Die deutschen Basketballer indes haben ihre erste Medaille seit 17 Jahren mit einer feuchtfröhlichen Party gefeiert. Direkt nach dem 82:69 über Außenseiter Polen, das Dennis Schröder und Co. am Sonntagabend in Berlin EM-Bronze einbrachte, begannen in der Kabine die ausgelassenen Feierlichkeiten, die bis in die Nacht dauerten. Schröder schaltete mit seinem Handy einen Livestream und ließ so die Fans kurzzeitig an der Party in der Kabine teilhaben. „Wir haben den deutschen Basketball wieder sexy gemacht. Der Trend geht in die richtige Richtung“, sagte der 29 Jahre alte Schröder, der bester deutscher Akteur bei dem Heimturnier war.

Auch von außen gab es massig Gratulationen. Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sind die Schützlinge von Chefcoach Gordon Herbert „die Größten“, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dankte explizit „für dieses Basketballfest“. Ex-Weltmeister Toni Kroos war von den Leistungen der Basketballer angetan. „2 Tage nach verlorenem Krimi im HF (inklusive großer Enttäuschung) nochmal so aufzustehen ist eine Sensation! Seid stolz @DBB_Basketball!“, schrieb Kroos. Ganz Deutschland sei stolz.

Für die Profis geht es nun zu den Vereinen. Die nächsten Länderspiele stehen im November in der WM-Qualifikation gegen Finnland (10. November) und in Slowenien (13. November) an. Ein Sieg würde reichen, um das Ticket für die WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen zu lösen. Die NBA-Profis um Schröder und Jungstar Franz Wagner werden dann aber wegen der dort laufenden Saison nicht zur Verfügung stehen.(dpa/tw)