Überraschung! Mercedes holt neuen Formel 1-Piloten

Das Personenkarussell in der Formel 1 nimmt Fahrt auf: Der Australier Daniel Ricciardo soll in der kommenden Saison Ersatzfahrer beim aktuellen Konstrukteurs-Weltmeister Mercedes werden. Die Verhandlungen zwischen dem 33-Jährigen und dem Werksteam des deutschen Autobauers seien bereits in einem „fortgeschrittenen Stadium“.

Das berichtet der französische TV-Sender Canal+, eine Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht. Ricciardo fährt bis zum Jahresende noch bei McLaren, bekommt bei den Engländer nach zwei Jahren aber keinen Vertrag für 2023 mehr.

Formel 1: Geht Ricciardo von McLaren zu Mercedes?

Bei den Silberpfeilen wäre der achtmalige Grand-Prix-Sieger künftig Ersatzmann von Rekordweltmeister Lewis Hamilton und George Russell (beide Großbritannien). (dpa/tim)