Ferrari ausgestochen: Aston Martin lockt Red Bulls Formel 1-Superhirn mit Mega-Deal

Mastermind Adrian Newey soll Aston Martin in den kommenden Jahren an die Spitze der Formel 1 führen. Wie der Rennstall aus Silverstone am Dienstag mitteilte, wechselt der Star-Designer ab dem 1. März 2025 ins Team von Besitzer Lawrence Stroll. Newey wird bei Aston Martin „Managing Technical Partner” und Anteilseigner, laut Pressemitteilung soll er „die Entwicklung des Rennwagens für 2026 leiten”.

Momentan ist Newey noch an Weltmeister Red Bull gebunden, nach der laufenden Saison wird er dort allerdings aufhören. Bei Aston Martin unterschrieb er einen „langfristigen” Vertrag, der ihm laut eines Berichts der BBC 30 Millionen Pfund (etwa 35,6 Millionen Euro) einbringt.

Formel 1: Aston Martin engagiert Adrian Newey

„Er ist der Beste in dem, was er macht. Niemand kommt ihm nah”, sagte Lawrence Stroll: „Er ist ein Gentleman, ein Gewinner, ein Wettkämpfer. Er hat die Leidenschaft und die Sehnsucht nach Siegen.” Es sei die aufregendste Nachricht für sein Team und für die gesamte Formel 1, fügte Stroll an.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Ich bin sehr inspiriert und beeindruckt von der Leidenschaft und dem Engagement, das Lawrence in alles einbringt, woran er beteiligt ist”, sagte Newey: „Lawrence ist entschlossen, ein weltbestes Team aufzubauen. Er ist der einzige Team-Mehrheitseigentümer, der aktiv im Sport engagiert ist.”

Auch Ferrari hatte um Newey geworben, war aber zuletzt wohl aus dem Poker ausgestiegen. Seinen Abschied von Red Bull hatte der Brite im Mai bekannt gegeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-Biathlet mit „stattlichem Oberkörper“ ist neue deutsche Radsport-Hoffnung

Bei Aston Martin fahren Fernando Alonso (Spanien) und Lawrence Strolls Sohn Lance derzeit nur im Mittelfeld umher. Ab 2026 greift ein neues Reglement mit neuen Autos, die Kräfteverhältnisse könnten sich also ändern. Bei der Entwicklung des neuen Autos kommt Newey eine entscheidende Rolle zu. (kk/sid)