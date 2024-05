„Da kommt was auf uns zu“, sagt Altona-Coach Andreas Bergmann über Bremens Sturmreihe um Lukowicz, der 2022/2023 noch für Teutonia Ottensen knipste – in der Regionalliga Nord. Also dort, wohin der AFC (Fünftliga-Meister in Hamburg), Werder II (in Bremen) und der SV Todesfelde (in Schleswig-Holstein) nun wollen. Aber nur zwei Teams aus dem Trio, das sich in drei Aufstiegsspielen bekämpft, werden es auch packen.

30 Spiele. 30 Siege. Torverhältnis: 213:17. Und wenn es noch einer Zahl bedarf, um den Brocken von der Weser zu beschreiben, auf den Altona 93 am Sonntag (14 Uhr) trifft: 50 Treffer. In einer Oberliga-Saison. Von nur einem Spieler: Maik Lukowicz, die Tormaschine von Werder II. Der 29-Jährige ist aber nicht alleinverantwortlich dafür, dass der AFC mit großem Respekt in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga geht.

Altona trifft in Aufstiegsrunde auf Werder II und Todesfelde

„Es sind zwei Endspiele“, weiß Bergmann, dessen Mannschaft am vergangenen Freitag (17. Mai), nach dem 2:0 gegen den FC Süderelbe, eine riesige Titelparty mit 2663 Zuschauern auf der heimischen Adolf-Jäger-Kampfbahn gefeiert hatte. „Es war schön, dass wir unseren Fans etwas zurückgeben konnten“, sagt Bergmann, der Meistertrainer, im Gespräch mit der MOPO. „Das war sehr besonders.“ Und es soll jetzt noch besonderer werden für Altona.

Zunächst geht es nach Bremen, zum Favoriten. „Aber wir fahren ohne Angst dahin“, sagt Bergmann und warnt davor, sich ausschließlich auf Angreifer Lukowicz zu konzentrieren. „Wenn man das tut“, ergänzt er schmunzelnd, „haut dir ein anderer Spieler einen um die Ohren.“ Zur Wahrheit gehört schließlich auch: Zweiter und Dritter in der Torjäger-Liste der Bremen-Liga hinter Lukowicz wurden ebenfalls zwei Werder-Akteure: Joel Victor Imasuen (41 Treffer) und Jakob Löpping (21).

Bergmann zum Regionalliga-Traum: „Haben eine Chance“

Bergmann weiß: „Werder hat eine gewisse Klasse – und den Anspruch, in die Regionalliga zu kommen.“ Dort trat Altona zuletzt 2021/22, als die Liga Corona-bedingt geteilt worden war, an. Und bald wieder? Nach der Reise nach Bremen trifft das Bergmann-Team am Mittwoch (19.30 Uhr) dann daheim auf Todesfelde, ehe sich die beiden AFC-Gegner nächste Woche Sonntag zum Abschluss duellieren.

„Wir haben eine Chance“, sagt Bergmann zur Ausgangslage in der Aufstiegsrunde. „Wir wollen mutig sein und attackieren, nicht nur vermeiden. Aber wichtig ist: Weg mit dem Druck.“ Die Rückkehr in die Regionalliga ist schließlich ein Traum für Altona 93 – jedoch kein Muss.